Xã nông thôn mới kiểu mẫu Trường Sơn - “miền quê đáng sống”

Đến xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu Trường Sơn (Nông Cống), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi được thấy cảnh “phố trong làng” bởi hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, đồng bộ, mang dáng dấp đô thị với những con đường đã được bê tông hóa và trải nhựa bằng phẳng, hệ thống điện chiếu sáng đã đến từng ngõ xóm, hai bên đường phong quang, sạch đẹp nhờ được tô điểm bởi những chậu hoa, mảnh vườn ngập sắc màu... tạo vẻ đẹp riêng cho một miền quê trù phú.

Một góc thôn Yên Minh, xã Trường Sơn.

Với quan điểm xây dựng NTM kiểu mẫu, tiến tới xây dựng đô thị văn minh theo phương châm “thôn vững, xã chắc”, xã Trường Sơn thực hiện nghiêm nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”; gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, bảo tồn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa nông thôn. Trong hành trình xây dựng NTM, từ xã cho đến thôn đều thống nhất quan điểm giữ lại vẻ đẹp vốn có của làng quê, từ giá trị di sản dân ca ví giặm; làng nghề truyền thống đến bờ ao, bến nước, rặng dừa như “lá phổi xanh” của làng, để bất cứ ai đi xa trở về đều cảm thấy không gian làng quê yên bình, thân thuộc.

Trải bước trên con đường trục thôn rộng rãi, cùng những bồn hoa đang đua nhau khoe sắc, những ngôi nhà khang trang, hiện đại, đẹp như một bức tranh vẽ, ông Nguyễn Văn Viên, Bí thư kiêm Trưởng thôn Yên Minh chia sẻ với chúng tôi: Xây dựng NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống. Theo đó, đặt rõ mục tiêu nội dung cụ thể cần làm, lập kế hoạch chi tiết sao cho phù hợp với tình hình thực tế, tuyên truyền làm chuyển biến tư duy, nhận thức của người dân, phương thức tổ chức sản xuất, tăng thu nhập như cải tạo vườn tạp, quy hoạch vườn, trồng cây có hiệu quả kinh tế; tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng hàng rào xanh tạo thành thói quen, thành phong trào cho các hộ dân. Yên Minh được khang trang như hôm nay là nhờ tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền giúp người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Người dân đồng thuận và tự khẳng định được việc xây dựng NTM chính là phục vụ mình, để mọi người tự giác tham gia, từ việc chỉnh trang nhà ở, công trình phụ trợ, vườn hộ, chăn nuôi, xây dựng bờ rào xanh, phát triển kinh tế hộ, vườn nhưng cũng phải bảo đảm vệ sinh môi trường. Để làm được điều này, các đảng viên trong thôn phải đi trước, làm mẫu cho người dân noi theo.

Nói về sự “nêu gương”, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn, cho biết: Đó là tinh thần được quán triệt trong toàn hệ thống chính trị của xã. Điển hình như vấn đề vệ sinh môi trường – một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM, xã đã chỉ đạo triển khai mô hình “sạch từ nhà ra ngõ”. Theo đó, cứ tầm 5h sáng hàng ngày, chi hội phụ nữ ở các khu dân cư lại đánh kẻng, mỗi gia đình đều cử một người ra dọn vệ sinh ở khu vực trước đường nhà mình, sau này duy trì mỗi tuần một lần, trong đó gia đình cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện trước. Tương tự, đối với việc triển khai làm đường hoa cây cảnh, mỗi đoàn thể phụ trách một tuyến đường mẫu để người dân làm theo, cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách các xóm. Hay đơn giản như việc treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ, từ sự gương mẫu của gia đình cán bộ, đảng viên giờ đây đã trở thành nền nếp của người dân, ở các xóm đều có mô hình cụm cờ Tổ quốc được xây dựng khang trang.

Với sự đồng tâm hiệp lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu của xã Trường Sơn đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Hiện trên địa bàn xã có nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, trong đó phải kể đến: 7 mô hình lúa - cá - chăn nuôi; 9 mô hình lúa - thủy sản - thủy cầm và 4 mô hình cây lưu niên, rau màu - chăn nuôi. Diện tích vườn hộ đã cơ bản được cải tạo, chỉnh trang, có hệ thống tưới tiêu khoa học; các mô hình thâm canh rau màu, cây ăn quả, vườn – ao - chuồng kết hợp được triển khai. Công tác cải tạo vườn tạp được Nhân dân tích cực hưởng ứng, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Các mô hình chuyên canh rau màu, hoa - cây cảnh, cây ăn quả, vườn – ao – chuồng kết hợp,... đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện đã có 90% hộ sử dụng hệ thống tưới khoa học, 95% hộ ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, với sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, thương mại và dịch vụ. Xã có chợ truyền thống đã đạt tiêu chí chợ an toàn thực phẩm. Toàn xã có 426 cơ sở kinh doanh cá thể, trong đó có 2 công ty may, 1 cơ sở may gia công, 8 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh những ngành nghề phổ biến như: may mặc, mộc, nề, xã Trường Sơn còn có nghề truyền thống khâu nón lá, trong đó làng nghề nón lá Thành Liên đã được UBND tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống. Với lợi thế là xã trung tâm tiểu vùng IV của huyện Nông Cống nên thương mại, dịch vụ của Trường Sơn càng có điều kiện phát triển sớm. Địa phương có 1 cửa hàng xăng dầu, 1 cửa hàng vàng bạc, 2 siêu thị và hàng trăm cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm, quần áo, vật liệu xây dựng, đồ gỗ... và các dịch vụ ăn uống, giải trí, vận tải,... đáp ứng tốt nhu cầu hàng ngày của người dân trong xã và các vùng lân cận, đem lại nguồn thu nhập đáng kể, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động.

Từ một địa bàn thuần nông, Trường Sơn đã vươn mình thành “miền quê đáng sống”, hiện nay thu nhập bình quân của xã đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm. Với những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, tin rằng với cách làm, hướng đi đúng đắn, cùng tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng của Nhân dân và cán bộ nơi đây, Trường Sơn sẽ giữ vững và làm nên những điều kỳ diệu hơn nữa trên quê hương NTM kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Khánh Phương