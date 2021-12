Xã Nga Thành nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, mục tiêu cuối cùng là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân. Với ý nghĩa đó, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nga Thành (Nga Sơn) lại tiếp tục “nâng cấp” các tiêu chí NTM, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Nông dân xã Nga Thành chăm sóc dưa vàng trong nhà màng.

Phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng xã NTM, cấp ủy đảng, chính quyền xã Nga Thành đã tập trung chỉ đạo chi ủy, chi bộ thôn Bắc Trung xây dựng kế hoạch, lộ trình để triển khai thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Bí thư chi bộ thôn Bắc Trung, Mai Ngọc Hải cho biết: Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, mọi việc triển khai đều được bàn bạc trong các cuộc họp chi ủy, chi bộ, họp thôn và Nhân dân đều được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát nên tạo được sự tin tưởng, đồng thuận trong dân. Do đó, Nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường thôn, ngõ xóm; đóng góp tiền, công sức để chỉnh trang, lắp bóng điện sáng, trồng hoa... tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch – đẹp. Đồng thời tích cực du nhập, nhân rộng và phát triển mô hình sản xuất mới, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học, công nghệ, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi, mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, kinh doanh, dịch vụ... để tăng thu nhập. Nhờ đó, các mô hình sản xuất, kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa ở thôn luôn dẫn đầu trong xã, góp phần thực hiện đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu. Năm 2021, thôn Bắc Trung đã về đích thôn NTM kiểu mẫu.

Xã Nga Thành là điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp và phát huy sức mạnh nội sinh trong xây dựng NTM. Quá trình giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xã Nga Thành luôn xác định tiêu chí thu nhập là quan trọng nhất. Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và đưa các cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất như khoai tây, dưa hấu, dưa leo, dưa vàng, vùng rau an toàn... đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế. Hiện, xã có 3 trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp, với quy mô lớn, cho thu nhập từ 700 - 800 triệu đồng/trang trại/năm; 86 gia trại tổng hợp, gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường, cho thu nhập trên 300 triệu đồng/hộ/năm; 19 hộ gia đình đã đầu tư xây dựng mô hình nhà màng, nhà lưới với diện tích 4 ha mang lại hiệu quả kinh tế cao và cho thu nhập trên 1,5 tỷ đồng/ha/năm; đồng thời duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; kết nối thị trường lao động trong và ngoài nước. Vì vậy, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn đạt 99%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giảm còn 1,19%; 5 thôn và 5 cơ quan, trường học đều được công nhận thôn, cơ quan văn hóa. Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm cũng được xã đặc biệt quan tâm, đến nay tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; nước sạch trên địa bàn xã đạt trên 90%; 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã có bản cam kết và thực hiện đúng quy định tiêu chuẩn về môi trường, về an toàn thực phẩm. Đường làng, ngõ xóm thường xuyên được chỉnh trang, nâng cấp, trồng hoa, cây xanh, từng hộ cũng chủ động cải tạo cảnh quan sân vườn xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Mai Văn Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Nga Thành cho biết: Xây dựng xã đạt chuẩn NTM đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn nên cấp ủy, chính quyền xã Nga Thành xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Từ đó, hàng năm xã đều xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân thì đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm. Đồng thời phải thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, từ đó có cách tuyên truyền phù hợp và hiệu quả nhằm thay đổi từ nhận thức đến hành động của Nhân dân trong việc chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM và quyết tâm phấn đấu đến năm 2022, xã Nga Thành đạt chuẩn NTM nâng cao.

Bài và ảnh: Công Quang