Sức lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở Như Xuân

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Như Xuân đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Việc quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp được bà con khu phố 3, thị trấn Yên Cát thực hiện định kỳ.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy tốt vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác vận động Nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), MTTQ các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai các nội dung xây dựng NTM cho đội ngũ ban công tác mặt trận... Năm 2021, MTTQ và các tổ chức thành viên đã huy động các nguồn lực trong Nhân dân, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước làm được 15 km đường giao thông nông thôn, 20 km đường điện chiếu sáng công cộng; xây mới 3 nhà văn hóa thôn, sửa chữa, nâng cấp 5 nhà văn hóa; sửa chữa 400 nhà ở dân cư, trồng 9 km hàng rào xanh...; xây dựng 3 mô hình khu dân cư “Tự quản về an toàn vệ sinh thực phẩm”; xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”. Tổ chức tập huấn về an toàn giao thông cho 152 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban công tác mặt trận, trưởng, phó các đoàn thể ở thôn; tổ trưởng tổ an ninh, tổ trưởng tổ dân vận, người có uy tín và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ huyện tích cực kêu gọi vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ làm 79 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức thành công phản biện Dự thảo Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng 6 Thanh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”...

Việc Nhân dân tham gia đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đường điện chiếu sáng, đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn hộ, vườn tạp; hỗ trợ Nhân dân chuyển diện tích đất trồng mía, sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây cho thu nhập, năng suất cao... đã góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. Hiện, bình quân toàn huyện đạt 16,3 tiêu chí/xã, tăng 1 tiêu chí/xã so với cùng kỳ. Tính đến hết năm 2021, toàn huyện có 60 thôn, 5 xã đạt chuẩn NTM.

Điển hình, tại thị trấn Yên Cát, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ thị trấn đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân khắc phục khó khăn, phát huy nội lực cùng với cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh và huyện để phát triển kinh tế hộ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời, phối hợp hiệp thương thống nhất với các thành viên về nội dung phần việc cụ thể, như: MTTQ với phong trào xóa nhà tranh tre dột nát; hội nông dân với nhiệm vụ vận động hội viên cấy 100% diện tích lúa với mô hình cấy dăng dây bón phân nén dúi sâu; xây dựng mô hình tổ hợp tác hương bài; phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; hội phụ nữ với phong trào 5 không 3 sạch, chỉnh trang ngõ, tường rào, trồng hoa dọc các tuyến đường; hội cựu chiến binh với phong trào xây hố rác 3 ngăn để xử lý rác thải; đoàn thanh niên với phong trào ngày chủ nhật xanh, hằng tháng ra quân dọn vệ sinh môi trường; công đoàn với phong trào xây dựng cơ quan kiểu mẫu, lao động sáng tạo...

Trong phát triển kinh tế hộ, MTTQ cùng các hội, đoàn thể động viên, giúp đỡ, hướng dẫn hội viên, đoàn viên phát triển các mô hình sản xuất, lựa chọn giống cây, con phù hợp với thổ nhưỡng đưa vào sản xuất tăng thu nhập cho người dân. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả được nhân ra diện rộng như trồng cây gai xanh, nghệ, rau sạch, các loại cây công nghiệp như mía, sắn, cao su, mô hình lúa lai cấy thẳng hàng bón phân nén dúi sâu được thực hiện rộng khắp ở cả 15 thôn. Các mô hình gia trại, trang trại được hình thành ở 12 thôn.

Công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả. MTTQ thị trấn đã xây dựng được 1 mô hình giảm nghèo nhanh và bền vững tại thôn Phú Lễ. Công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được thực hiện nghiêm túc. Việc đăng ký các danh hiệu thi đua được triển khai ngay từ đầu năm. Kết quả, hằng năm có 1.753./2.210 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 1.350 hộ đạt danh hiệu ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, 15/15 thôn, khu phố đăng ký giữ danh hiệu làng văn hóa, 15/15 thôn, khu phố tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn tộc ở khu dân cư cả phần lễ và phần hội.

Trong năm, thị trấn Yên Cát đã tiến hành sửa chữa lại hệ thống cổng chào và hệ thống đường điện chiếu sáng công cộng ở các khu phố; xây dựng mở rộng ngã tư đường Hồ Chí Minh với tuyến đường Yên Cát đi Thanh Quân; xây dựng mới tuyến đường điện năng lượng mặt trời dọc tuyến đường Hồ Chí Minh tại khu vực khu phố Lúng; xây dựng tuyến đường hoa, đường cờ tạo cảnh quan môi trường cho khu trung tâm. Xây dựng và đề nghị huyện công nhận khu phố 2 là khu phố kiểu mẫu. Chỉnh trang lại nhà văn hóa khu phố Xuân Chính. Xây dựng hệ thống nước sạch tại khu phố Thấng Sơn. Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học với số tiền trên 260 triệu đồng. Việc lập lại trật tự hành lang vỉa hè, giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng đề đường để kinh doanh được thực hiện có hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, MTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động. Tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tạo điều kiện để Nhân dân phát huy tốt vai trò tự quản ở cộng đồng; tiếp tục khơi dậy tiềm năng, nội lực, nguồn lực trong Nhân dân để chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh.

