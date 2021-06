Phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới theo hướng đô thị

Thôn 2, xã Quang Trung (Bỉm Sơn) có 12 hộ gia đình hội viên, phụ nữ liền kề tham gia thực hiện mô hình điểm “Nhà sạch, vườn mẫu” do Hội LHPN thị xã chỉ đạo, đang tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng.

Mô hình nhà sạch, vườn mẫu thôn 2 tạo sự lan tỏa trong xây dựng xã NTM ở xã Quang Trung.

Thực hiện mô hình điểm, nhận thức của người dân nơi đây có nhiều chuyển biến rõ rệt. Vườn, ao, chuồng được quy hoạch khoa học để trồng các loại cây, nuôi các loại con hợp lý, không còn hộ để vườn tạp, đất trống... Chị Ninh Thị Duyên, thôn 2 cho biết: “Trước đây gia đình tôi để vườn tạp, được chi hội phụ nữ động viên và hướng dẫn cải tạo vườn trồng các loại rau, cây ăn quả, gia đình tôi đã có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Những lúc rảnh rỗi, tôi và các hộ tham gia mô hình cùng dọn cỏ ngoài đường, trồng hoa, cây xanh. Nay sân, vườn, ngoài ngõ đều có hoa, tường rào xanh mát rượi, tạo cảm giác rất thư thái”.

Đồng chí Mai Văn Muộn, bí thư chi bộ thôn 2, cho biết, chi bộ có 20 đảng viên/180 hộ dân. Chi ủy phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ dân và luôn gương mẫu đi đầu, cùng với các hộ nỗ lực xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Trong đó, việc triển khai thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” của 12 hộ là hội viên, phụ nữ liền kề luôn có sự động viên, hỗ trợ của chi ủy và đảng viên trong chi bộ nên mô hình được nhân rộng tại một số nhóm hộ khác trong thôn. Thôn 2 đã đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và đang phấn đấu cùng với xã trong lộ trình xây dựng xã NTM theo hướng đô thị, tiến tới xây dựng xã Quang Trung trở thành phường năm 2025.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng xã NTM theo hướng đô thị, xã Quang Trung đã bám sát nghị quyết của đảng bộ thị xã, nghị quyết đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng chương trình hành động từng tháng, từng quý và lịch công tác hằng tuần, có sự phân công trách nhiệm đến từng thành viên, người chủ trì và tham mưu thực hiện. Phát huy trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân các đồng chí ban chấp hành, ban thường vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, mọi việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; quan tâm giải quyết tốt các vướng mắc, kiến nghị của người dân không để khiếu nại, khiếu kiện kéo dài...

Năm 2020-2021, mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng Đảng ủy, HĐND, UBND xã Quang Trung vẫn luôn chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong xây dựng NTM, Đảng bộ chính quyền xã Quang Trung chọn thôn 2 xây dựng điểm thôn NTM kiểu mẫu để triển khai nhân rộng; quy hoạch lại các vùng sản xuất, tạo điều kiện cho các hộ thâm canh tăng vụ, đầu tư phát triển trang trại, gia trại; cải tạo, nâng cấp một số công trình, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động của các ngành chuyên môn; thu hút đầu tư mở rộng phát triển các ngành nghề, dịch vụ, tạo điều kiện cho hộ cá thể, doanh nghiệp đầu tư phát triển, giải quyết việc làm cho lao động địa phương... Đặc biệt, năm 2020, xã Quang Trung đã thực hiện 2 dự án mở rộng năng lực sản xuất Chi nhánh Tổng Công ty May 10 với diện tích 11 ha và Dự án khu dân cư phố chợ với diện tích 26 ha ảnh hưởng đến đời sống của 224 hộ dân do thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều người dân băn khoăn về công tác bồi thường, giải quyết việc làm cho con em đã được cấp ủy, người đứng đầu trực tiếp đối thoại giải quyết. Chỉ sau thời gian ngắn, các hộ đã đồng thuận từng bước bàn giao mặt bằng cho dự án. Đây là một trong số nhiều việc mà Đảng ủy xã Quang Trung tập trung giải quyết dứt điểm trong những năm qua.

Đồng chí Trương Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy xã Quang Trung, cho biết: Phải đặt mình vào vị trí của người dân bị ảnh hưởng quyền lợi để thấu hiểu; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Việc nào chính quyền làm chưa đúng thì phải nhận thiếu sót trước dân, phải cầu thị lắng nghe ý kiến của công dân trong giải quyết vụ việc; tuyệt đối không được kỳ thị với người đi khiếu nại, tố cáo. Những vụ việc đã thống nhất biện pháp giải quyết thì phải khẩn trương thực hiện, không được ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm.

Với những cố gắng nỗ lực, xã Quang Trung đã có nhiều khởi sắc, là địa phương xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, như: “Nhà sạch, vườn mẫu”, câu lạc bộ giúp nhau trồng cây ăn quả an toàn, 6/6 thôn có tủ sách pháp luật; toàn xã có 26 doanh nghiệp, 254 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động tương đối ổn định với các sản phẩm là vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, vận tải, cơ khí sửa chữa ô tô, thu hoạch lúa, làm trang trại, gia trại..., tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện còn 0,64% (9 hộ), hộ cận nghèo là 0,85% (12 hộ). Nhiều công trình hạ tầng đường, trường, trạm công sở được đầu tư, nâng cấp. Công tác văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được quan tâm. 100% cán bộ, đảng viên và trên 96% Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết số 12-NQ/TU của Thị ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Bài và ảnh: Lê Hà