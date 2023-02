Ninh Khang nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện gặp không ít khó khăn sau đại dịch COVID-19, ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đã tác động sâu, rộng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo động lực quan trọng để xã vững bước phát triển trong năm 2023.

Chất lượng giáo dục luôn được xã Ninh Khang quan tâm chăm lo.

Bày tỏ ấn tượng với những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Khang Hoàng Thị Thu Hiền nhận định, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ninh Khang vẫn đạt được 21/24 chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là kinh tế phát triển đúng hướng, giá trị sản xuất từ nông nghiệp ước đạt 143 tỷ 934 triệu đồng/135 tỷ đồng, đạt 106,6% kế hoạch (KH) cả năm. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 8.320,6/6.000 tấn, đạt 138,6% KH cả năm; tăng 2.320,6 tấn so với KH; tăng 729,6 tấn so với cùng kỳ. Bình quân giá trị thu nhập đầu người đạt 58,6/58 triệu đồng, đạt 101% so với nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra trong năm 2022. Cùng với đó, địa phương cũng duy trì 303 cơ sở dịch vụ thương mại, 2 HTX và 8 tổ dịch vụ sản xuất nông nghiệp, 139 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, 28 tổ xây dựng và 24 doanh nghiệp; có 162 công dân đi xuất khẩu lao động, 1.550 lao động ở các doanh nghiệp và lao động tự do ở các địa phương trong nước. Thu nhập từ hoạt động tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ thương mại trên địa bàn xã đạt 363 tỷ 123 triệu đồng.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), ngay từ đầu năm Đảng ủy, HĐND xã đã ban hành nghị quyết và đăng ký 1 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, đồng thời tiếp tục rà soát các tiêu chí xã NTM nâng cao để tổ chức duy trì các tiêu chí đã đạt, phấn đấu các tiêu chí theo bộ chỉ tiêu mới để duy trì được các chỉ tiêu theo bộ tiêu chí mới. Đến nay, xã đã đạt được 17/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí mới về xây dựng xã NTM nâng cao. Cùng với đó, xã đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu ở thôn Khang Hải. Đến nay, thôn đã cơ bản đạt 15/15 tiêu chí, đang hoàn thành hồ sơ tiêu chí để đề nghị Ban Chỉ đạo NTM huyện thẩm định.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững ổn định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tích cực, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao rõ rệt.

Nhiều tuyến đường trong khu dân cư ở xã Ninh Khang được mở rộng, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân.

Để có được kết quả tích cực nêu trên, xã Ninh Khang đã tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện ủy, UBND huyện và các tổ chức ban, ngành cấp trên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm. Trong đó, Đảng bộ xã đã lựa chọn khâu đột phá tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tạo vùng sản xuất chuyên canh tập trung; chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ; tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất; cải tạo, nâng cấp các tuyến mương tưới, tiêu; phát triển đa dạng các ngành nghề kinh tế hộ gắn với kinh tế hợp tác. Bên cạnh đó, xã cũng tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Trong nhiều năm gần đây xã liên tục đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện đưa vào sử dụng một số công trình, như trường tiểu học, THCS, trạm y tế, cải tạo các tuyến đường liên thôn, liên xã, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu...

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023, cụ thể là giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 140 tỷ đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng trở lên; sản lượng lương thực cây có hạt 7.000 tấn trở lên; tích tụ ruộng đất, tập trung sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng theo hướng công nghệ cao đạt 15 ha trở lên; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã dưới 0,5%; có thêm 1 thôn đạt tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu; đạt 100% khu dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; 80% chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ... Đảng ủy, UBND xã tiếp tục thực hiện phương châm “đoàn kết- dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển”; tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong đó triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ đối với công tác tích tụ, tập trung ruộng đất gắn với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật; cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm để các sản phẩm nông nghiệp thật sự trở thành hàng hóa. Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại tập trung gắn với bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, phát triển một số nghề truyền thống như chè lam, kẹo lạc, gắn với xây dựng thương hiệu và mở rộng quy mô, du nhập một số ngành nghề mới, giải quyết việc làm cho lao động, phát triển các loại hình dịch vụ. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án và tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM; nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày một trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025; phấn đấu xã Ninh Khang đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Tô Hà