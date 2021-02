Ninh Khang hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Nông thôn mới (NTM) được ví như cuộc cách mạng, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội và làm thay đổi diện mạo nông thôn cả về lượng và chất. Riêng đối với xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc), thành quả nhân văn từ chương trình là làm cho người dân nhận thức rõ vai trò chủ thể và trách nhiệm của mỗi người trong việc chung tay xây dựng đời sống mới. Từ đó, góp phần tạo ra thế và lực mới để Ninh Khang phát triển hiệu quả và bền vững.

Mô hình sản xuất trong nhà lưới cho giá trị kinh tế cao ở xã Ninh Khang. Ảnh: T.H

Xác định việc phát triển kinh tế là “xương sống” để hoàn thiện kết cấu hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội, năm 2020, cấp ủy, chính quyền xã Ninh Khang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho các thôn thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tạo vùng sản xuất chuyên canh tập trung; chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ; tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất; cải tạo, nâng cấp tuyến mương tưới, tiêu... Qua đó, tạo tiền đề để thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Cụ thể, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 6.735,94 tấn/6.000 tấn (bằng 112,26%), góp phần nâng tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 120,68 tỷ đồng (đạt 100,57%). Cùng với đó, địa phương cũng duy trì 247 cơ sở dịch vụ thương mại, 139 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, 28 tổ xây dựng và 24 doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả (trong đó thành lập mới 2/3 doanh nghiệp, đạt 66,6%). Tổng thu nhập từ hoạt động tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ thương mại trên địa bàn đạt trên 226 tỷ đồng. Đứng vững trên “đôi chân” là nông nghiệp và dịch vụ thương mại, là cơ sở để năm 2020, Ninh Khang đạt được tổng thu nhập toàn xã là trên 346,689 tỷ đồng.

Sau khi sáp nhập hai xã Vĩnh Khang và Vĩnh Ninh, đã mang lại cho Ninh Khang nguồn lực nội sinh mạnh mẽ để cán đích NTM. Kết quả, tháng 11-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định công nhận xã Ninh Khang đạt chuẩn NTM. Cùng với đó, thực hiện nghị quyết của đảng ủy, HĐND xã, năm 2020 thôn Yên Lạc được đầu tư xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; thôn Khang Hải xây dựng thôn NTM nâng cao. Cũng trong năm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định công nhận xã Ninh Khang đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm.

Kinh tế phát triển là nền tảng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và mang lại sự hài lòng cho người dân. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người đạt 46,4 triệu đồng (đạt 100,87%); tỷ lệ hộ nghèo còn 0,81%, hộ cận nghèo còn 9,9%; tỷ lệ thu gom rác thải đạt 97%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, nước sạch 78,7%; 8/8 thôn cảnh quan môi trường gọn gàng, sạch đẹp, đạt tiêu chí về môi trường. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức có nhiều chuyển biến; số gia đình văn hóa đạt 92,13%, 8 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; số gia đình thể thao chiếm 45%, số người luyện tập thể thao thường xuyên chiếm 58%.

Cùng với đó, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng cao; các trường tiểu học và THCS Vĩnh Khang đạt trường tiên tiến cấp huyện. Đặc biệt, xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời, tập thể Trạm Y tế xã Ninh Khang được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững và ổn định. 8 khu dân cư, 5 trường học, 5 doanh nghiệp trên địa bàn đạt chuẩn về an ninh trật tự và xã đạt chuẩn về an ninh trật tự năm 2020.

Kinh tế phát triển, văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Đó là “thế chân kiềng” vững chắc để địa phương tiếp tục phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quyết tâm xây dựng Ninh Khang đạt xã NTM nâng cao trong năm 2021, đưa xã nhà bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thành quả mới.

Hoàng Xuân Minh

Chủ tịch UBND xã Ninh Khang