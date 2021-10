Đồng lòng trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Phương Giai, xã Vĩnh Tiến

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình lâu dài cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhân dân đóng vai trò chủ thể, vì vậy trong những năm qua xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Lộc) đã và đang định hướng để các thôn thấm nhuần quan điểm lấy dân làm gốc, mọi việc làm đều được Nhân dân bàn bạc và quyết định trên quan điểm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ”.Trong đó, thôn Phương Giai đã vận dụng linh hoạt quan điểm chỉ đạo của đảng ủy để tuyên truyền vận động Nhân dân cùng tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu.

Thôn Phương Giai, xã Vĩnh Tiến phấn đấu trở thành thôn NTM kiểu mẫu.

Ông Trần Văn Sơn, trưởng thôn Phương Giai, cho biết: Chúng tôi đã thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” theo hình thức “Mưa dầm thấm sâu”, để tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp công sức, tiền của chung tay xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Nhận thấy đây là chương trình hữu ích mang lại nhiều mặt tích cực cho người dân, nên trên 600 nhân khẩu trong thôn đã đồng lòng thực hiện các tiêu chí theo quy định.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu xây dựng NTM xã Vĩnh Tiến, tổng nguồn vốn thôn Phương Giai huy động trong chương trình được hơn 4 tỷ 517 triệu đồng; trong đó Nhân dân đóng góp 3 tỷ 500 triệu đồng để chỉnh trang nhà ở và xây dựng các công trình phúc lợi của thôn; đồng thời huy động được hơn 1.000 ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương trong khu dân cư, xây dựng tường rào... Đến nay 100% tuyến đường giao thông trong thôn đã được nâng cấp đảm bảo thông thoáng; làm mới được gần 1.000m tường rào thanh lam và trên 600m tường rào được trát xi măng, quét vôi ve lại; các hệ thống kênh mương trong khu dân cư đều có nắp đậy đảm bảo an toàn.

Để tạo điểm nhấn cho các tuyến đường trong thôn, lực lượng đoàn viên thanh niên trong xã, trong thôn cùng nhau tham gia kẻ vẽ được khoảng 200m2 đường tranh bích họa trên trục đường chính của thôn và trồng được 200m tuyến hoa dọc 2 bên đường. Với sự đóng góp của người dân, 3 khu ao của thôn đã xây bao và lắp thanh lam đảm bảo an toàn và mỹ quan, khu vui chơi cho trẻ em trong thôn cũng được xây dựng; hệ thống đèn sáng ở các tuyến đường giao thông trong thôn được nâng cấp, bổ sung thêm bóng đèn...

Cùng với việc quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, thôn Phương Giai tập trung phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập. Trong đó đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đưa các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng, đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Phương Giai đã xây dựng 3 mô vườn mẫu có diện tích từ 300m2 trở lên; xây dựng khu nhà màng, nhà lưới với diện tích 2.000m2, nhà vườn có diện tích 3.000m2 và duy trì phát triển ổn định hơn 3 ha chuyên trồng cây rau màu hàng hóa. Bên cạnh đó, trong thôn còn duy trì được 7 tổ thợ xây; 2 tổ thợ cơ khí tạo công ăn việc làm cho trên 100 lao động là người địa phương. Kinh tế phát triển tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; bình quân thu nhập đạt 69 triệu đồng/người/năm, tăng 16 triệu đồng so với năm 2020, chỉ còn 2 hộ nghèo bảo trợ xã hội. Hiện nay, 100% hộ gia đình trong thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, gần 100% số hộ có nhà xây kiên cố. Công tác vệ sinh môi trường đã thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm và giữ vững.

Bà Bùi Thị Oanh, một hộ dân trong thôn chia sẻ: Bà con chúng tôi luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giữ tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế và đóng góp xây dựng NTM. Việc làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng... đều được đưa ra bàn bạc, dân chủ, công khai nên bà con chúng tôi luôn đồng tình ủng hộ. Không chỉ có vậy, con em trong làng đi làm ăn xa quê cũng tích cực đóng góp để xây dựng quê hương. Chúng tôi nhận thấy, xây dựng NTM không chỉ tạo ra những đổi thay mạnh mẽ trong cảnh quan mà còn góp phần nâng cao đời sống và mức thụ hưởng của người dân.

Có thể thấy rằng những kết quả trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu ở thôn Phương Giai là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân. Với quan điểm là làm sao để người dân thật sự hiểu được, thấy được là họ làm cho chính mình; đồng thời tạo mọi điều kiện để người dân có thể tham gia trực tiếp xây dựng một số công trình, phần việc mà họ có thể đảm đương. Khi đó, vai trò chủ thể của người nông dân được phát huy, sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng NTM kiểu mẫu với tinh thần trách nhiệm cao.

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chi bộ, sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân trong thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, thôn Phương Giai sẽ sớm trở thành thôn NTM kiểu mẫu, trở thành điểm sáng của xã Vĩnh Tiến.

Bài và ảnh: Trịnh Thu