Điểm sáng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”

Bước vào năm 2021, dù thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, song với tinh thần quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thôn Thông, xã Xuân Chinh (Thường Xuân) đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Chị em phụ nữ thôn Thông dọn vệ sinh, phát quang đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, cây cảnh dọc các tuyến đường trong thôn.

Thôn Thông có tổng số 76 hộ, 328 nhân khẩu, trong đó người dân tộc Thái chiếm tới 98%. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, cán bộ, Nhân dân trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ông Cầm Bá Tùng, Bí thư chi bộ thôn Thông, chia sẻ: Cuộc vận động được gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác, nhất là phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”. Từ đó đã làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức người dân được nâng lên, tạo sự đoàn kết đùm bọc lẫn nhau cùng nhau phát triển. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã phát huy vai trò nòng cốt của các hội đoàn thể. Chi hội nông dân đã vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các mô hình kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao, hướng tới sản xuất hàng hóa. Chi hội phụ nữ thực hiện tốt cuộc vận động nuôi con khỏe, dạy con ngoan; hỗ trợ vốn giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, làm tốt công tác vệ sinh trong từng gia đình với phương châm “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”. Chi hội cựu chiến binh vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng các công trình vệ sinh môi trường. Chi đoàn thanh niên xung kích đi đầu trong phong trào lập thân lập nghiệp, bảo vệ an ninh trật tự thôn. Chi hội người cao tuổi vận động hội viên thực hiện “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, khuyến khích con cháu thực hiện tốt công cuộc xây dựng nông thôn mới tại khu dân cư; đồng thời tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của địa phương, quê hương, đất nước... Sự vào cuộc đồng bộ của các đoàn thể và huy động được sức mạnh của toàn dân đã góp phần hiệu quả vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất cho xã, thôn để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, công trình giao thông thủy lợi. Điển hình là hộ ông Vi Văn Ọt hiến hơn 2.000m2 đất mặt đường khu trung tâm cho xã để xây dựng khu công sở xã Xuân Chinh; hộ ông Cầm Bá Nghĩa cùng một số hộ khác hiến đất để xây dựng khu văn hóa – thể thao thôn... Nhiều hộ có sự đầu tư trồng rừng, bảo vệ rừng, phát triển kinh tế đồi rừng kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm cho thu nhập cao. Tỷ lệ nhà ở được cứng hóa ngày càng tăng, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 20 triệu đồng/năm; thôn đã đạt 11/14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và sức khỏe người dân được đặc biệt quan tâm. Hằng năm, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận thôn tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; biểu dương kịp thời gia đình văn hóa, tạo động lực để các gia đình tiếp tục phát huy, giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa... Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao được phát triển rộng khắp, thu hút sự tham gia đông đảo của Nhân dân, từ người già đến trẻ nhỏ. Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục được phát động sâu rộng trong địa bàn dân cư; trẻ em đúng độ tuổi được đến trường, trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc-xin phòng dịch; mô hình “Gia đình hiếu học” được nhân rộng. Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng được thường xuyên chú trọng; đường làng, ngõ xóm được vệ sinh quét dọn, phát quang hàng tuần, hàng tháng, tạo môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Thôn Thông đã tổ chức lực lượng dân quân và an ninh thôn thực hiện tuần tra canh gác bảo vệ an ninh trật tự khu dân cư. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, thôn không có người vi phạm pháp luật. Các mâu thuẫn trong Nhân dân được tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đông người, vượt cấp... Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư thường xuyên được củng cố và hoạt động có hiệu quả, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ được nâng cao, thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”, Nhân dân trong thôn tích cực đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, quỹ vì người nghèo... với tổng số tiền trên 10 triệu đồng. Các gia đình luôn sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ nhau khi gia đình có người đau ốm, gặp thiên tai, hỏa hoạn; thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách, nhân dịp lễ, tết và ngày 27-7 hằng năm. Các hoạt động trên góp phần hiệu quả vào công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Mai Phương