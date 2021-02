Đảng bộ xã Quảng Bình tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Với sự thống nhất, đồng thuận, dân chủ từ trong Đảng đến Nhân dân, xã Quảng Bình (Quảng Xương) đã dồn lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao cuối năm 2020. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Đảng bộ, Nhân dân xã Quảng Bình tiếp tục phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2021.

Nhân dân xã Quảng Bình dọn vệ sinh môi trường.

Quảng Bình vốn là một xã thuần nông nhưng có nhiều lợi thế như đất đai màu mỡ, nguồn nhân lực dồi dào, đặc biệt các khu dân cư đã được quy hoạch tập trung theo ô, dãy bàn cờ, hệ thống giao thông trong các khu dân cư đồng đều, thuận tiện cho việc đầu tư nâng cấp, cải tạo. Năm 2015, Quảng Bình đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, đến năm 2018 xã được công nhận là đô thị loại V. Đây là nền tảng, là tiền đề quan trọng để Quảng Bình tiếp tục đầu tư giữ vững các tiêu chí và từng bước xây dựng xã NTM nâng cao.

Để về đích NTM nâng cao theo đúng lộ trình đề ra, Đảng ủy xã Quảng Bình đã ban hành nghị quyết và thành lập ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao do đồng chí bí thư đảng ủy làm trưởng ban; đồng chí phó bí thư đảng ủy làm phó ban và các đồng chí trưởng các ban, ngành, đoàn thể làm ban viên. Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã xây dựng kế hoạch, rà soát từng tiêu chí, đề ra lộ trình thực hiện cho từng năm và từng tiêu chí; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo để chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tổ chức họp giao ban thường xuyên để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa ra các biện pháp chỉ đạo đối với những tiêu chí khó thực hiện, những thôn thực hiện với tiến độ chậm. Cùng với đó, xã đã ban hành nhiều chính sách để thực hiện như hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn xuống cấp, không bảo đảm tiêu chí; đầu tư nâng cấp một số tuyến đường liên thôn như Hòa Vang, Trần Cầu; đầu tư kênh mương nội đồng trọng điểm như mương Cống Rồng, mương Đồng Bùn; đầu tư nâng cấp, cải tạo các hạng mục trường lớp ở các bậc học... Đối với xây dựng cơ bản ở các thôn, xã hỗ trợ toàn bộ giá trị xi măng dùng để xây dựng các công trình giao thông thủy lợi; hỗ trợ 50% giá trị xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, nắp đậy rãnh thoát nước, xây dựng bồn trồng hoa để bảo đảm các tiêu chí... Từ sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, xã Quảng Bình đã hoàn thành 15/15 tiêu chí NTM nâng cao cuối năm 2020 và đã được các sở, ban, ngành thẩm định, đánh giá cao. Trong đó, nổi bật nhất là việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông ở các khu dân cư; 3/5 nhà văn hóa được xây dựng mới, 5/5 nhà văn hóa có khuôn viên đạt chuẩn do Nhà nước và Nhân dân cùng làm; cảnh quan môi trường được đầu tư sạch đẹp.

Hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, Đảng bộ xã Quảng Bình tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành xã NTM kiểu mẫu trong năm 2021. Đồng chí Trần Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Bình cho biết: “Để xây dựng xã NTM kiểu mẫu, Quảng Bình tập trung nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục công trình trọng điểm đang được thực hiện. Vận động Nhân dân tiếp tục hiến đất để nâng cấp, mở rộng đường xương cá gắn với tên đường, số nhà theo hướng đô thị; cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng và chỉnh trang khu dân cư theo tiêu chuẩn an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp; tiếp tục đầu tư hệ thống camera an ninh giám sát trên các trục đường và thực hiện tốt các hoạt động tự quản về an ninh trật tự trong khu dân cư. Đặc biệt, xã tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, sớm hình thành khu công nghiệp Cống Trúc và xây dựng chợ Cống Trúc thành trung tâm thương mại dịch vụ để tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động”.

Đối với phát triển kinh tế, Quảng Bình tập trung quy hoạch vùng sản xuất để xây dựng các tuyến đường giao thông nội đồng và cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh mương tưới tiêu phù hợp với phát triển kinh tế nông nghiệp. Cùng với phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng cao, xã tích cực kêu gọi các nguồn lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nông dân với doanh nghiệp. Đấu mối với cơ quan chức năng chuyển một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình sản xuất khác như trồng rau, trồng hoa theo mô hình sản phẩm công nghệ sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đi đôi với nông nghiệp, Quảng Bình tập trung chỉ đạo phát triển tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích người dân nhân cấy nghề mới để tạo việc làm thường xuyên, tăng thu nhập cho người lao động; tiếp nhận và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào địa phương đầu tư. Chất lượng dịch vụ thương mại tiếp tục được quan tâm, trong đó ưu tiên phát triển tư thương dọc Quốc lộ 1A và các trục đường Lưu Bình, Bình Yên. Cùng với đó, Quảng Bình cũng quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ở Quảng Bình, mỗi tiêu chí NTM đều có sự đóng góp, ủng hộ của người dân và được Nhân dân bàn định thấu đáo trong thực hiện. Cùng với sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tin tưởng rằng Quảng Bình sẽ xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Bài và ảnh: Thu Vui