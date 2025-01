Nơi ươm mầm nhân cách cho học sinh

Giữa bức tranh giáo dục đang không ngừng đổi mới của tỉnh, Trường THPT Triệu Sơn 5 (Triệu Sơn) nổi bật như một điểm sáng trong công tác giáo dục đạo đức và pháp luật. Với phương châm “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, ngôi trường này không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn là môi trường rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ.

Giờ học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật của cô và trò Trường THPT Triệu Sơn 5.

Năm học 2024-2025, Trường THPT Triệu Sơn 5 có 961 học sinh, với 23 lớp học. Nhà trường có 56 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó có 51 đảng viên. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức và pháp luật cho học sinh.

Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Hồ Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: "Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được chi bộ và ban giám hiệu nhà trường đặt lên hàng đầu. Vì vậy, nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là xây dựng mô hình Cổng trường an toàn và thực hiện chương trình giáo dục pháp luật toàn diện".

Mô hình “Cổng trường an toàn” dựa trên nguyên tắc phối hợp ba bên: nhà trường - công an - phụ huynh. Hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại các điểm trọng yếu, kết hợp với lực lượng bảo vệ chuyên trách và đội tự quản của học sinh. Từ mô hình này trong năm qua đã góp phần giảm tỷ lệ học sinh vi phạm an toàn giao thông từ 15% xuống còn dưới 3%. Đặc biệt, khu vực cổng trường không ghi nhận bất kỳ vụ việc mất an ninh trật tự nào trong suốt thời gian triển khai mô hình.

Song song với công tác an ninh trật tự, nhà trường đặc biệt chú trọng đến chất lượng giảng dạy môn Giáo dục kinh tế và pháp luật. Hiện nay, môn học này được đảm nhiệm bởi hai giáo viên có trình độ đại học chuyên ngành Giáo dục chính trị. Các tiết học không chỉ truyền đạt lý thuyết mà còn tích hợp nhiều tình huống thực tế, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu và vận dụng vào cuộc sống. Kết quả của công tác thể hiện rõ qua thành tích ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: năm 2022, toàn trường có 14 em đạt điểm 10, trong đó môn Giáo dục công dân có 10 em; năm 2023 có 10 học sinh đạt điểm 10, trong đó môn Giáo dục công dân có 6 em.

Bên cạnh giờ học chính khóa, nhà trường còn phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn và Công an xã Đồng Lợi tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, tập trung vào các vấn đề thiết thực như an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội. Đoàn trường cũng thường xuyên tổ chức các buổi phát thanh theo chủ đề, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh".

Công tác giáo dục đạo đức, pháp luật còn được thể hiện qua nhiều hoạt động ngoại khóa phong phú. Nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các buổi nói chuyện chuyên đề về đạo đức, lối sống. Trong Cuộc thi "Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ và truyền thống Cách mạng tỉnh Thanh Hóa” năm 2022, học sinh của trường đã xuất sắc giành được 10 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 5 giải Nhì và 4 giải Ba; năm 2024 đạt 5 giải Nhì, 3 giải Ba.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của công tác giáo dục là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Mỗi lớp học đều có nhóm zalo riêng để giáo viên chủ nhiệm thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và rèn luyện của học sinh. Hệ thống sổ liên lạc điện tử trên nền tảng EDU.VN được sử dụng hiệu quả, giúp việc theo dõi kết quả học tập được thuận tiện và minh bạch. Đặc biệt, fanpage của trường đã trở thành kênh thông tin hiệu quả, kết nối các thế hệ giáo viên và học sinh. Thông qua đó, nhiều cựu học sinh đã đóng góp vào quỹ khuyến học của trường, tạo động lực cho các em học sinh hiện tại. Năm học 2023-2024, tổng số tiền đóng góp từ cựu học sinh và phụ huynh đạt trên 300 triệu đồng, được sử dụng để cải thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

Thời gian tới, Trường THPT Triệu Sơn 5 sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đồng thời không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, tích hợp giáo dục đạo đức trong mọi hoạt động.

Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục đạo đức và pháp luật tại Trường THPT Triệu Sơn 5 đã khẳng định hướng đi đúng đắn của nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục toàn diện. Từ kinh nghiệm của Trường THPT Triệu Sơn 5, có thể thấy rằng, muốn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, các nhà trường cần quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục đạo đức, pháp luật, đồng thời xây dựng được môi trường học tập an toàn, thân thiện cho học sinh.

Bài và ảnh: Ngân Hà