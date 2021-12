Xây dựng nhà nhân ái cho hộ nghèo tại huyện Hậu Lộc

Sáng 29-11, Tỉnh đoàn và VNPT Thanh Hóa đã khởi công xây dựng nhà nhân ái cho hộ gia đình bà Vũ Thị Thanh (sinh năm 1955) tại xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc.

Ngôi nhà có diện tích sử dụng 30 m2, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12-2021. Đây là ngôi nhà thứ hai được khởi công xây dựng tại Thanh Hóa. Tổng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho gia đình là 83 triệu đồng, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT Vinaphone) hỗ trợ từ nguồn quỹ chương trình #Thank you, VietNam!.

Hộ gia đình Bà Vũ Thị Thanh là hộ nghèo của địa phương. Chồng mất sớm do bệnh hiểm nghèo. Bà ở cùng với hai con gái và các cháu ngoại đều không có việc làm ổn định.

Việc triển khai xây dựng ngôi nhà nhân ái nhằm làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện về nhà ở.

Nguyễn Thủy