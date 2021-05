Viết tiếp ước mơ đến trường với mô hình “Em nuôi của đoàn”

Được tới trường tưởng chừng như là điều hiển nhiên đối với các em nhỏ, vậy nhưng đôi khi đây lại trở thành niềm mơ ước, khát khao cháy bỏng của nhiều em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Huyện đoàn Thọ Xuân trao biển hỗ trợ “Em nuôi của đoàn” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn (ảnh chụp tháng 5-2020).

Nhiều tháng nay, em Nguyễn Thị Trà My, học sinh Trường THCS Xuân Thắng (Thọ Xuân) nhận được sự hỗ trợ 250.000 đồng/tháng từ mô hình “Em nuôi của đoàn” do Đoàn Thanh niên thị trấn Sao Vàng thực hiện. Số tiền tuy không lớn nhưng đã hỗ trợ thiết thực để Trà My mua thêm đồ dùng học tập và có thêm một khoản tiền nho nhỏ để hỗ trợ mua thực phẩm cho gia đình. Quan trọng hơn, sự quan tâm, thăm hỏi của các anh, chị trong tổ chức đoàn đã tiếp thêm năng lượng để Trà My vượt qua khó khăn, vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.

Được biết, em Nguyễn Thị Trà My có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Em sinh năm 2006 và được ông, bà ngoại nuôi dưỡng từ năm 2009 đến nay. Ông, bà ngoại em thuộc diện hộ cận nghèo. Cả hai ông, bà đều tuổi cao, sức yếu, nguồn thu nhập chính nhờ vào làm ruộng và tiền trợ cấp 1.400.000 đồng/tháng. Tuy vậy, với tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên Trà My vẫn cố gắng học tập, rèn luyện và đạt nhiều danh hiệu thi đua.

Ngay khi ý tưởng, mô hình “Em nuôi của đoàn” được Đoàn Thanh niên thị trấn Sao Vàng đề xuất, Đảng ủy, UBND thị trấn, lãnh đạo các đơn vị, đoàn cơ sở và chi đoàn kết nghĩa, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị trấn đều đồng tình, hưởng ứng; được nhiều mạnh thường quân ủng hộ. Trà My cũng là em nhỏ đầu tiên được đoàn thanh niên thị trấn và các đơn vị đoàn bạn, các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đồng hành trong chặng đường khó khăn, giúp em đến trường để viết tiếp ước mơ còn dang dở. Tuy kinh phí hỗ trợ chưa lớn với nhiều người nhưng đây là món quà rất có ý nghĩa đối với Trà My. Để tiếp tục duy trì hoạt động của mô hình, thời gian tới, đoàn thanh niên thị trấn tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, huy động sự đóng góp của cán bộ, đoàn viên tại cơ sở để kịp thời hỗ trợ cho các em. Đồng thời quan tâm hơn nữa về mặt tinh thần để tổ chức đoàn thực sự là nơi các “em nuôi” tìm đến như một điểm tựa vững chãi.

Cũng với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn trong việc hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, Huyện đoàn Yên Định đã phát động triển khai mô hình “Em nuôi của đoàn” tại các đơn vị: Thị trấn Thống Nhất, các xã Quý Lộc, Yên Trường, Định Hưng, Định Thành, Định Công... Theo đó, các đơn vị đã nhận đỡ đầu 7 trường hợp, với mức hỗ trợ mỗi em là 2.400.000 đồng/năm, đồng thời dự kiến hỗ trợ cho các em đến khi các em đủ 18 tuổi. Đây là một mô hình mới được Huyện đoàn triển khai nhưng đã tạo sức lan tỏa và sự hưởng ứng sâu rộng trong đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Có thể khẳng định, với vai trò là cầu nối vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi... thời gian qua, các tổ chức đoàn, hội, đội trên địa bàn tỉnh đã tích cực làm tốt nhiệm vụ của mình, đem đến nhiều cơ hội tiếp tục đến trường cho các em nhỏ. Theo số liệu thống kê của Tỉnh đoàn, năm 2020 các cấp bộ đoàn, hội, đội toàn tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ 108.452 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao 1.050 suất học bổng cho học sinh nghèo với tổng trị giá gần 2,5 tỷ đồng; xây dựng mới được 262 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi. Quý 1-2021, đã trao 3.255 suất học bổng cho học sinh nghèo, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng; tu sửa 28 điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, nhấn mạnh: “Với sự sẻ chia, đồng hành của xã hội, sự chung tay, góp sức của các tổ chức đoàn, hội, đội, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Thanh Hóa đã tự tin, vững vàng và yên tâm hơn trên hành trình viết tiếp ước mơ đến trường...”.

Bài và ảnh: Lê Phượng