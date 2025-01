Những cách để phòng ngừa bệnh do virus gây viêm phổi trên người

Hiện nay, tình hình bệnh do virus gây viêm phổi trên người (HMPV) tại Trung Quốc được nhiều người quan tâm. Bởi HMPV là một loại virus hô hấp gây triệu chứng tương tự như cảm lạnh thông thường và cúm, nhưng có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch yếu.

Hiện nay chưa có vaccine phòng ngừa bệnh do virus HMPV nên việc ngăn ngừa sự lây lan của virus là rất quan trọng.

Gia tăng bệnh lây truyền qua đường hô hấp

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết theo các kết quả giám sát trọng điểm bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường hô hấp, từ ngày 23/12 đến ngày 29/12/2024 của Trung tâm Kiểm soát và phòng chống bệnh tật Trung Quốc, ghi nhận tác nhân chủ yếu là virus cúm HMPV.

Ngay sau đó, vào ngày 4/1/2025, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chính thức thông tin các ca nhiễm trùng đường hô hấp lây lan tại quốc gia này là bệnh thông thường và đạt đỉnh vào thời điểm trong năm đồng thời khẳng định không có sự kiện y tế bất lợi.

Liên quan đến tình hình bệnh HMPV tại Trung Quốc, theo dữ liệu giám sát mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, các nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính có xu hướng gia tăng. Các tác nhân phổ biến như virus cúm theo mùa, RSV - virus hợp bào hô hấp, HMPV....

Liên quan đến tình hình bệnh do virus gây viêm phổi trên người tại Trung Quốc, ông Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có thông tin chính thức. Theo đó, tại nhiều quốc gia ở Bắc bán cầu, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp cấp tính có xu hướng gia tăng theo mùa vào thời điểm này trong năm. Các tác nhân gây bệnh hô hấp như virus cúm mùa, RSV và các virus phổ biến khác như HMPV, mycoplasma pneumoniae.

Đáng lưu ý, tỷ lệ mắc các hội chứng cúm (ILI) hoặc nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính (ARI) ở một số quốc gia đã tăng lên trong những tuần gần đây và vượt qua mức cơ sở theo mùa thông thường. Bệnh cúm mùa cũng đang gia tăng ở nhiều quốc gia ở châu Âu, Trung Mỹ và Caribbean, Tây Phi, Trung Phi và nhiều quốc gia ở châu Á. Điều này phù hợp với xu hướng điển hình cho thời điểm này trong năm.

Hiện nay, cơ quan y tế Trung Quốc đã xác nhận rằng hệ thống y tế của Trung Quốc không bị quá tải và tỷ lệ sử dụng bệnh viện hiện tại thấp hơn ở thời điểm năm ngoái và không có tuyên bố đáp ứng khẩn cấp trong quá trình thực hiện phòng, chống bệnh.

Khuyến cáo phòng bệnh

Hiện nay, các tỉnh phía Bắc đang trong giai đoạn mùa Đông Xuân, điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp lây lan như sởi, cúm... trong đó có cả virus HMPV.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, virus HMPV lây qua đường hô hấp, qua giọt bắn, hắt hơi, sổ mũi hoặc nói chuyện. Khi nhiễm virus này có biểu hiện giống cảm lạnh thông thường như sốt, ho, nghẹt mũi và có thể gây ra các biến chứng viêm phổi, viêm phế quản. Bệnh lây qua đường hô hấp và thường gia tăng vào mùa Đông với điều kiện thời tiết khô lạnh và khả năng mắc bệnh cao thường với trẻ em dưới 5 tuổi, người già, người có bệnh lý nền do hệ thống miễn dịch kém.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng nêu rõ hiện Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá đợt dịch theo mùa do tác nhân gây bệnh do đường hô hấp thường xảy ra vào mùa Đông tại các khu vực có khí hậu ôn đới. WHO khuyến cáo người dân tại các quốc gia trong mùa Đông thực hiện các biện pháp cơ bản để ngăn chặn sự lây lan, giảm thiểu rủi ro do tác nhân lây qua đường hô hấp, nhất là nhóm dễ bị tổn thương.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thông tin, Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo không áp dụng bất kỳ hạn chế nào về giao thương và đi lại liên quan đến xu hướng của bệnh đường hô hấp cấp tính hiện nay.

Trước tình hình dịch bệnh, ông Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bộ Y tế đã chủ động theo dõi, cập nhật qua hệ thống theo dõi, giám sát sự kiện và thực hiện hằng ngày, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ, chia sẻ của hệ thống y tế thế giới và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh của Mỹ.

Hiện nay, Việt Nam cũng đang trong giai đoạn mùa Đông Xuân, với điều kiện rất thuận lợi cho virus phát triển, trong đó có các virus gây viêm đường hô hấp, ông Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mùa Xuân.

Để phòng, chống lây nhiễm, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo, người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; đeo khẩu trang khi đến nơi đông người; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi. Ngoài ra, người dân cần tăng cường chăm sóc sức khỏe bằng cách giữ ấm cơ thể, đặc biệt trong thời tiết lạnh. Cùng với đó, nên tuân thủ ăn chín, uống sôi, tăng cường dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.

Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân cập nhật thông tin chính thức từ Bộ Y tế để tránh hoang mang hoặc chủ quan và chủ động các biện pháp phòng ngừa bệnh truyền nhiễm trong mùa Đông Xuân, nhất là dịp Tết và lễ hội vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung tăng cường công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong mùa Đông Xuân và trong dịp Tết, mùa lễ hội sắp tới.../.

Theo TTXVN