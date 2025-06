Những bản án thích đáng cho các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả

TAND thị xã Nghi Sơn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trần Văn Sơn và 9 đồng phạm, bị xét xử về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự.

Quang cảnh phiên toà.

Theo cáo trạng của VKSND thị xã Nghi Sơn, từ năm 2022 đến tháng 3/2023, tại Lô số 5, Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga, thuộc phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa), Trần Văn Sơn, Lê Văn Sơn, Trần Văn Tỉnh, Nguyễn Văn Chiến, Trần Văn Thà, Lê Gia Xuân, Lê Sỹ Thái và Nguyễn Quốc Dung đã có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các mặt hàng bao gồm: Nước rửa chén nhãn hiệu Lipon F3600, loại 3600ml; nước rửa chén nhãn hiệu Lipon F750, loại 750ml; nước giặt nhãn hiệu D - nee baby liquid detergent, loại 3000ml; nước giặt nhãn hiệu Fineline, loại 3000ml; 624 can nước giặt nhãn hiệu Hi Class, loại 3500ml và nước tẩy nhãn hiệu Okay, loại 960ml.

Tổng số hàng giả trên tương đương với số lượng hàng thật trị giá trên 5,8 tỷ đồng, qua đó, Trần Văn Sơn hưởng lợi trên 2,6 tỷ đồng, các bị cáo khác được trả công tương ứng với vị trí công việc thực hiện.

Đối với Phạm Thị Thu Hương, biết các sản phẩm nước giặt Thái Lan nhãn hiệu “D-nee”, “Fineline”, “Hi Class”, nước rửa bát đĩa Thái Lan “LIPON” là hàng giả, nhưng do vụ lợi nên Hương vẫn mua của Trần Văn Sơn với tổng số hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá trên 3,7 tỷ đồng. Số hàng giả này, Hương đã bán lại cho nhiều khách hàng trên mạng xã hội để kiếm lời.

Riêng trường hợp Lê Bá Minh, quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023, Minh đã có hành vi sản xuất và mua trên mạng xã hội 4.924 nhãn chính nước rửa bát đĩa Thái Lan nhãn hiệu “Lipon”; 10.102 nhãn phụ nước tẩy Thái Lan nhãn hiệu “Okay”; 1.668 nhãn phụ nước giặt Thái Lan nhãn hiệu “D-nee”; 6.839 nhãn phụ nước giặt Thái Lan nhãn hiệu “Fineline” và 33 tem chống hàng giả Bộ Công an đối với nước giặt Thái Lan nhãn hiệu “Fineline” nhằm mục đích bán kiếm lời. Tổng giá trị hàng giả Minh sản xuất và mua nêu trên tương đương với số lượng của hàng thật trị giá trên 37 tỷ đồng.

Quá trình xét xử tại phiên toà, đa số các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng đã truy tố, có hai bị cáo cho là mình không phạm tội, cùng với quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo.

Tuy nhiên, Kiểm sát viên đã thực hiện tốt vai trò thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa; chủ động xét hỏi, tranh luận, sử dụng tài liệu, hệ thống chứng cứ được thu thập đầy đủ hợp pháp để tranh luận, đối đáp đến cùng, làm rõ hành vi và buộc tội từng bị cáo, bảo vệ quan điểm truy tố của Viện kiểm sát và đề nghị áp dụng pháp luật, hình phạt đối với các bị cáo.

Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã căn cứ vào các quy định của pháp luật, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; tuyên bố các bị cáo phạm tội. Cụ thể: xử phạt 9 bị cáo hình phạt tù, thời hạn thấp nhất là 5 năm tù và bị cáo chịu mức hình phạt cao nhất là 8 năm 6 tháng tù, kèm hình phạt bổ sung là hình phạt tiền; một bị cáo bị phạt tiền là hình phạt chính.

Quốc Hương