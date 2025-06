(Baothanhhoa.vn) - Sở Y tế vừa phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Phát, có địa chỉ tại đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa do có nhiều biểu hiện vi phạm.

{title} Xử phạt cơ sở mua, bán buôn thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Sở Y tế vừa phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Phát, có địa chỉ tại đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa do có nhiều biểu hiện vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty đang lưu trữ nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng để cung ứng cho các đơn vị, tuy nhiên không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện để kinh doanh mặt hàng nói trên. Hoạt động mua bán vẫn được công ty thực hiện qua mạng xã hội và các cá nhân, đơn vị có nhu cầu. Sở Y tế đã kiến nghị UBND tỉnh, ra quyết định xử phạt hành chính 100 triệu đồng đối với Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Phát vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính mua, bán buôn thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Đồng thời đình chỉ hoạt động của công ty trong thời hạn 7,5 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành. Tô Hà

