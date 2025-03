Như Xuân gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ

Sáng 27/3, huyện Như Xuân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025).

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Như Xuân tặng hoa chúc mừng tập thể Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam, lực lượng DQTV huyện Như Xuân đã được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng DQTV đạt 1,6% so với dân số; tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 31,3%.

Giai đoạn 2019-2024, lực lượng DQTV huyện Như Xuân đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Lực lượng đã phát động 20 đợt thi đua thường xuyên và 15 đợt thi đua cao điểm, tập trung vào các phong trào như huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông.

Đại biểu dự buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng DQTV.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Đồng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của lực lượng vũ trang huyện nói chung và lực lượng DQTV huyện nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của lực lượng DQTV huyện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật DQTV và Nghị định của Chính phủ, Thông tư, Hướng dẫn về công tác DQTV; quan tâm xây dựng lực lượng DQTV có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Các đồng chí lãnh đạo huyện Như Xuân ttrao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện Như Xuân đã tặng hoa chúc mừng tập thể Ban Chỉ huy Quân sự huyện nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng DQTV; trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện tặng 10 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích trong hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống DQTV.

Đỗ Nguyệt - Lê Du (CTV)