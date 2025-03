Nhìn lại để cải thiện tốt hơn

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 khối các huyện, thị xã, thành phố được công bố tháng 2/2025. Nhìn vào bảng vị trí xếp hạng, với từng nội dung và tiêu chí được phân tích, đánh giá chi tiết, các địa phương nhận biết được những mặt mạnh để phát huy, mặt yếu để khắc phục. Từ đó rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp cải thiện chỉ số CCHC của địa phương mình.

Công chức bộ phận “một cửa” UBND huyện Nga Sơn hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính.

Năm 2024, bộ tiêu chí đánh giá, xác định chỉ số CCHC đối với cấp huyện vẫn giữ nguyên 8 nội dung, với 48 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần như các năm trước. 8 nội dung bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách thể chế; cải cách tài chính công; cải cách chế độ công vụ; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử; đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức.

Theo kết quả đánh giá, chấm điểm cho thấy, giá trị trung bình chỉ số CCHC của các đơn vị cấp huyện đạt được năm 2024 là 84,73% (giảm 4,57% so với năm 2023). Đây là năm thứ 4 liên tiếp, huyện Đông Sơn (cũ) giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng khối huyện, thị xã, thành phố với 91,27 điểm. Huyện Yên Định có sự bứt phá mạnh mẽ khi nằm ở tốp cuối bảng xếp hạng năm 2022 đã vươn lên vị trí thứ 4 năm 2023 và vị trí số 2 năm 2024 với 90,7 điểm. Bảng đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC lần này ghi nhận sự tiến bộ của huyện Mường Lát khi nhiều năm liên tục nằm ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng đã vươn lên vị trí thứ 25. Ở chiều ngược lại, TP Sầm Sơn từ vị trí số 19 năm 2023 đã tụt xuống vị trí cuối bảng, xếp thứ 27 năm 2024 chỉ với 74,42 điểm.

Điều đáng nói là, trong 8 nội dung đánh giá năm 2024 chỉ có 1 nội dung “xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số” tăng điểm so với năm 2023. Chỉ số trung bình “xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số” đạt 93,39% (cao hơn so với năm 2023 là 6,59%). Có 22/27 huyện, thị, thành phố đạt kết quả trên giá trị trung bình. Trong đó, TP Thanh Hóa là đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số này với 97,33%, cao hơn 28,83% so với đơn vị xếp cuối bảng là huyện Ngọc Lặc chỉ 68,5%. Có được kết quả này là do các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện toàn diện, đồng bộ việc phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

So với năm 2023, có tới 7/8 nội dung đánh giá bị giảm điểm. Trong đó, chỉ số “chỉ đạo, điều hành CCHC” giảm 9,66% và có sự phân hóa cao giữa các đơn vị, chỉ có 3/27 đơn vị có chỉ số chỉ đạo, điều hành CCHC đạt trên 90%, cao nhất là huyện Hậu Lộc với 98,58%. Chỉ số “cải cách thể chế” trung bình đạt 89,6% (giảm 4,03% so với năm 2023), trong đó cao nhất là huyện Yên Định với 97,84%, thấp nhất là huyện Nga Sơn với 80,64%. Giá trị trung bình chỉ số “cải cách thủ tục hành chính” đạt 89,68% (thấp hơn 1,63% so với năm 2023). Giá trị trung bình chỉ số “cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước” đạt 87,5%, giảm 2,64% so với năm trước đó...

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do một số UBND cấp huyện chưa xem chỉ số CCHC là công cụ trong quản lý, điều hành. Do đó, chưa có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời để chấn chỉnh, cải thiện những điểm còn hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra hằng năm. Việc phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị trong tham mưu công tác CCHC chưa chặt chẽ đã ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, thu thập số liệu, tài liệu kiểm chứng để tự chấm điểm cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần. Một số huyện tự đánh giá, chấm điểm thiếu chính xác, không cung cấp được tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng sơ sài, không khớp với từng tiêu chí đánh giá nên sau khi rà soát, thẩm định đã có sự chênh lệch lớn giữa điểm tự chấm và điểm đánh giá của tổ thẩm định.

Năm 2024, việc triển khai điều tra xã hội học được thực hiện trên cơ sở phân tách các nhóm đối tượng, với 2 hình thức là trực tuyến và trực tiếp. Đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện trực tuyến trên phần mềm, gửi phiếu trực tiếp đến hộp thư điện tử của từng cá nhân khảo sát, giúp giảm thời gian xử lý số liệu và nâng cao tính chính xác, khách quan, minh bạch trong triển khai. Việc khảo sát người dân được thực hiện thông qua đơn vị độc lập là Bưu điện tỉnh. Quá trình nhập, làm sạch phiếu, xử lý số liệu do khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Hồng Đức thực hiện bảo đảm tính khách quan, minh bạch, khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Kết quả điều tra xã hội học cho thấy, chỉ số trung bình tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đạt 71,27% (giảm 13,46% so với năm 2023); có 12/27 đơn vị trên giá trị trung bình, trong đó cao nhất là huyện Hà Trung đạt 85,53%. Chỉ số đánh giá cán bộ, lãnh đạo, quản lý có giá trị trung bình là 75,72% (giảm 12,91% so với năm 2023), đứng đầu bảng xếp hạng là huyện Đông Sơn (cũ) với 94,36%, thấp nhất là huyện Ngọc Lặc với 56%.

Chỉ số CCHC năm 2024 được công bố đã phản ánh thực chất, khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của các huyện, thị xã, thành phố và là nguồn thông tin quan trọng giúp các địa phương nhận biết được vị trí xếp hạng của mình. Từ đó, đưa ra các giải pháp cải thiện tốt hơn nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.

Bài và ảnh: Thu Vui