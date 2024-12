Nhiều kiến nghị của cử tri được quan tâm giải quyết

Là cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của Nhân dân, HĐND tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau mỗi kỳ họp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII tại Kỳ họp thứ 24.

Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân, thời gian qua, HĐND tỉnh luôn coi trọng công tác tiếp xúc cử tri. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các tổ đại biểu thường xuyên phối hợp với ủy ban MTTQ cùng cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri theo hướng mở rộng thành phần, đối tượng, để cử tri được bày tỏ những kiến nghị, nguyện vọng ngay tại cơ sở. Sau khi tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc phân loại, giải quyết, trả lời. Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập đoàn giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND tỉnh. Để bảo đảm tiến độ, chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri, ngoài việc giám sát qua báo cáo kết quả giải quyết của các cơ quan, đơn vị, hằng tháng đoàn giám sát đã lựa chọn nội dung, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh phân công các ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh và đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát trực tiếp tại cơ sở và các cơ quan, đơn vị.

Tại mỗi kỳ họp thường kỳ, UBND tỉnh đã thường xuyên báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến các kỳ họp thông qua các buổi tiếp xúc. Đơn cử tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh tổ chức vào cuối năm 2024, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII. Trong đó, đã nêu lên những nhóm vấn đề được cử tri quan tâm có ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, khoáng sản, môi trường; về lĩnh vực quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị; về cơ chế, chính sách... Từ việc cử tri có ý kiến, kiến nghị UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương quan tâm giải quyết, như: Cử tri huyện Như Thanh kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho các hộ dân thuộc vùng lòng hồ Sông Mực ở cốt trên 37,17m còn đất ở và sản xuất được ở ổn định tại chỗ, vì chương trình di dân tái định cư cho các hộ thuộc lòng hồ Sông Mực được hỗ trợ quá thấp, người dân không đủ để di chuyển đến nơi ở mới. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Như Thanh tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để rà soát, cập nhật các hộ vào đề án, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nghiêm túc chấp hành, sẵn sàng di dời đến nơi ở mới và thực hiện theo đúng chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chương trình sắp xếp, bố trí ổn định dân cư. Cử tri huyện Yên Định kiến nghị UBND tỉnh đầu tư, nâng cấp tuyến đê sông Cầu Chày từ thôn Bái Ân 1 đến thôn Tường Vân (xã Định Thành) để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho tuyến đê, trước mắt UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Yên Định chỉ đạo UBND xã Định Thành và đơn vị liên quan của huyện kiểm tra, rà soát hiện trạng hư hỏng mặt đê, lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông tại khu vực trên, nghiêm cấm các phương tiện tham gia giao thông có tải trọng vượt quá tải trọng cho phép đi trên đê, chủ động nguồn kinh phí của huyện để khắc phục, sửa chữa các hư hỏng nhỏ; đồng thời, có phương án phòng chống thiên tai và chuẩn bị các điều kiện về vật tư, nhân lực, phương tiện... đảm bảo an toàn công trình đê điều trong mùa mưa lũ. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Yên Định báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ nguồn kinh phí để khắc phục, sửa chữa các hư hỏng mặt đê nêu trên; góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trên địa bàn. Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị UBND tỉnh nâng cấp đê sông Chu đoạn từ xã Thiệu Nguyên xuống các xã Thiệu Duy, Thiệu Hợp, do đê xuống cấp, giao thông đi lại khó khăn. Theo đó, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Thiệu Hóa tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát nghiêm các xe quá tải trọng cho phép đi trên đê để hạn chế tình trạng mặt đê xuống cấp; đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện duy tu mặt đê tả sông Chu đoạn từ xã Thiệu Nguyên đến xã Thiệu Duy (Thiệu Hóa) theo quy định...

Nhờ làm tốt việc giải quyết kiến nghị của cử tri, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở cơ sở đã được thực hiện kịp thời, những băn khoăn, thắc mắc của cử tri về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được giải thích cụ thể. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương