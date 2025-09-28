Nhà hàng, khách sạn tại Sầm Sơn gấp rút gia cố, bảo vệ tài sản trước bão số 10

Hai ngày qua, các nhà hàng, khách sạn ven biển Sầm Sơn đã bố trí lực lượng triển khai chằng chống, bảo vệ tài sản... trước khi bão số 10 đổ bộ.

Ghi nhận trong sáng nay 28/9, thời tiết tại phường Sầm Sơn âm u, mưa nhỏ rải rác và bắt đầu nổi gió. Về trưa, mặt biển bắt đầu có sóng cao. Để phòng chống bão số 10, các nhà hàng, khách sạn ven biển Sầm Sơn đã chủ động chằng chống cửa và thu gọn bàn ghế, tài sản từ sớm.

Dọc tuyến đường ven biển Hồ Xuân Hương, nơi tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng lớn, các cơ sở đều đã chuẩn bị phương án phòng chống bão.

Những tuýp sắt, cây tre luồng được sử dụng để chống đỡ, chằng chéo các cánh cửa, bao cát được xếp trước cửa để chống bão số 10.

Chị Trần Thị Dung, phường Sầm Sơn cho biết: “Ngay từ chiều qua 27/9, công ty chúng tôi đã bắt đầu chằng chống hệ thống cửa kính, thu gom bàn ghế, dù che, biển quảng cáo vào nơi an toàn. Sáng nay, công việc tiếp tục được triển khai nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại khi bão ập tới.”

Một số cơ sở dựng thêm rào chắn tạm bằng ván gỗ và tôn để giảm áp lực gió.

Những cây dù được bó lại, hạ nằm sát mặt đất, chèn gạch hoặc vật nặng lên trên để tránh gió bão quật ngã.

Anh Trần Đình Toàn, chủ một nhà hàng tại khu vực bãi D biển Sầm Sơn, chia sẻ: “Chúng tôi đã huy động toàn bộ nhân viên, dùng tuýp sắt, tre luồng và bao cát để chằng chống cửa ra vào, cửa sổ. Mục tiêu là giảm mức thiệt hại xuống thấp nhất có thể, bởi sau mỗi cơn bão, chi phí khắc phục luôn rất nặng nề.”

Đến trưa nay, nhiều khách sạn lớn đã cơ bản gia cố xong những hạng mục dễ bị tác động mạnh như mái tôn, cửa kính khổ lớn, hệ thống bảng điện ngoài trời.

Anh Đinh Văn Tuyên, chủ một khách sạn tại đường Thanh Niên cho biết: “Thiệt hại do bão số 5 gây ra chúng tôi còn chưa khắc phục xong thì bão số 10 lại đang tới. Bởi vậy, lần này chúng tôi đã chủ động chằng chống toàn bộ cửa, gia cố thêm bao cát và dọn dẹp sạch sẽ các vật dụng xung quanh để tránh gió giật cuốn bay. Rút kinh nghiệm từ cơn bão trước, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.”

Các nhà hàng ven biển đã di dời đồ đạc ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời kiểm tra chặt chẽ hệ thống điện, bình gas, bếp ăn nhằm phòng tránh nguy cơ cháy nổ trong khi mưa bão.

Đường phố Sầm Sơn vắng vẻ trước bão. Bão số 10 được dự báo có sức gió mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, đi kèm mưa lớn kéo dài. Trong bối cảnh đó, việc chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ giúp giảm thiệt hại về tài sản, mà còn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách và nhân viên.

Hoàng Đông - Đỗ Phương