Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Trung tá Vi Văn Luân

Tại Công an huyện Mường Lát, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Trung tá Vi Văn Luân, Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát đã hy sinh trong khi truy bắt tội phạm về ma tuý.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho thân nhân gia đình Trung tá Vi Văn Luân.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng gửi lời tri ân sâu sắc trước sự mất mát, hi sinh của đồng chí Vi Văn Luân và gia đình, đồng thời mong muốn thân nhân gia đình của đồng chí Vi Văn Luân tiếp tục nỗ lực vượt qua nỗi đau mất mát, ổn định cuộc sống.

Đây là phần thưởng cao quý thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đối với sự hi sinh của đồng chí Vi Văn Luân trong công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Trước đó, vào tối 6-2-2021, đồng chí Vi Văn Luân cùng tổ công tác của Công an huyện Mường Lát tiến hành tuần tra, mật phục, kiểm tra, bắt giữ nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Phát hiện lực lượng Công an, nhóm tội phạm đã dùng súng kíp, súng tự chế chống trả quyết liệt khiến đồng chí Vi Văn Luân bị thương nặng, được đồng đội đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã hy sinh.

Đình Hợp