Gương mẫu, trách nhiệm, đi đầu trong phát triển kinh tế

Về xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn nhắc đến ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, ai cũng có nhận xét chung: Đó là một người tận tụy, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm. Là Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, xã, chi hội trưởng chi hội nông dân thôn, hội viên hội cựu chiến binh, ông Chung đã có nhiều đóng góp trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tình đoàn kết thôn, xóm, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bác Nguyễn Đức Chung với mô hình kinh tế trang trại của gia đình cho hiệu quả kinh tế cao.

Năm 1986, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, kinh tế gia đình khó khăn, ông quyết định vào Nam lập nghiệp để tìm kiếm việc làm, giúp đỡ gia đình. Cuộc sống vất vả, sau vài năm bươn chải nơi đất khách quê người, ông quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Ông cùng vợ con bỏ công sức san đồi, đào hố trồng 150 cây vải lai chín sớm xen chanh, bưởi, nuôi ong lấy mật. Lấy ngắn nuôi dài, ông đầu tư trồng hơn 1 ha lúa, ngô để lấy thức ăn chăn nuôi 3 con trâu, bò sinh sản, 4 - 5 lợn nái, 15 - 20 lợn thịt, 500 gà thả đồi... Đất không phụ công người, trải qua bao khó khăn, vất vả cùng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân và gia đình, hiện thu nhập từ kinh tế vườn đồi của gia đình ông đã đạt hơn 200 triệu đồng/năm (đã trừ chi phí). Ông là điển hình, tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ gia đình được Nhân dân tín nhiệm và chính quyền địa phương ghi nhận.

Phát huy vai trò của một Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, xã, chi hội trưởng chi hội nông dân thôn, hội viên hội cựu chiến binh, ông đã tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhiều hội viên nông dân, cựu chiến binh và Nhân dân trong thôn, xã cùng phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng thành công xã Hợp Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, cùng với việc tham gia đóng góp quỹ để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, cùng với sự hỗ trợ của địa phương, năm 2017, gia đình ông đã đầu tư 50 triệu đồng bê tông hóa 300m đường bê tông liên thôn, tạo điều kiện để Nhân dân trong thôn đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn.

Là chi hội trưởng chi hội nông dân thôn, ông đã tích cực tham gia các hoạt động giám sát do ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức như: giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; tham gia ban giám sát đầu tư của cộng đồng để giám sát các công trình do Nhà nước đầu tư và các công trình do Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; giám sát việc khai thác đất đồi làm ô nhiễm môi trường...

Ông Chung chia sẻ: Để nói dân tin và nghe theo thì người cán bộ, dù ở bất kỳ cương vị nào cũng phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua cũng như phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái... Những kết quả thực tế có giá trị gấp nhiều lần so với những lời tuyên truyền chung chung.

Là người tận tụy với công việc, nhiệt tình, gần dân, hiểu dân, là tấm gương điển hình cần được nhân rộng, biểu dương - đó là những nhận xét của Nhân dân trong xã Hợp Thắng về ông Nguyễn Đức Chung. Với những thành tích đạt được, ông đã nhiều lần được Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, chính quyền xã động viên, khen thưởng.

Bài và ảnh: Quang Nhật