Cựu chiến binh Lê Văn Tập thầm lặng với công việc tuyên truyền lưu động

Hơn 10 năm qua, người dân phường Đông Vệ đã quen thuộc với hình ảnh cựu chiến binh (CCB) Lê Văn Tập, ở phố Quảng Xá, trên chiếc xe máy rong ruổi khắp các tuyến phố, ngõ xóm, khu dân cư để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân.

Cựu chiến binh Lê Văn Tập đi tuyên truyền lưu động.

Tôi gặp CCB Lê Văn Tập tại công sở phường Đông Vệ vào một buổi chiều giữa tháng 9 khi ông đang kiểm tra lại chiếc xe máy, tăng âm và loa để chuẩn bị cho buổi tuyên truyền lưu động. Mặc dù trời xám xịt, mưa sắp đổ xuống nhưng ông vẫn lên xe, mở loa để mang đến cho người dân những thông tin bổ ích, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ông chia sẻ: “Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nên việc đi tuyên truyền để mọi người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Hàng ngày, tôi thường bắt đầu công việc lúc 7 giờ và trở về công sở phường lúc 9 giờ. Vào khoảng 15 giờ chiều, tôi lại tiếp tục công việc và kết thúc vào khoảng 17 giờ. Trung bình mỗi buổi tuyên truyền lưu động quanh phường tôi đi hơn 30 km”.

Giống nhiều thanh niên của quê hương Thanh Hóa, năm 1969, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Lê Văn Tập lên đường nhập ngũ và trực tiếp tham gia Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào, tỉnh Quảng Trị. Sau khi cùng đồng đội đánh bại hoàn toàn cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của địch, bảo vệ vững chắc tuyến vận chuyển chiến lược Trường Sơn, Lê Văn Tập bị thương nặng nên phải rời quân ngũ và chuyển về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tưởng rằng, sau những năm tháng chiến đấu ác liệt ngoài chiến trường, trở về quê công tác, xây dựng gia đình, cuộc sống sẽ êm đềm, hạnh phúc. Nào ngờ, từ khi sinh con, vợ chồng ông bắt đầu bước vào cơn bĩ cực của cuộc đời. Vợ chồng ông sinh được 3 người con, điều không may, 2 người con trai đều bị nhiễm chất độc hóa học. Dấu nỗi đau da cam vào trong lòng, ông tự dằn lòng phải vượt qua những khó khăn của cuộc sống để đi tiếp nuôi các con.

Năm 2010, ông Tập nghỉ chế độ. Tại địa phương ông tích cực tham gia các phong trào thi đua do phố Quảng Xá, phường Đông Vệ phát động. Năm 2011, trước tình trạng tệ nạn ma túy, tình hình an ninh trật tự, đốt pháo dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn phường diễn biến tương đối phức tạp, Hội CCB phường đã phát động phong trào tuyên truyền bằng xe lưu động. Nêu cao tinh thần gương mẫu của Bộ đội Cụ Hồ, ông xung phong đảm nhận phần việc đi tuyên truyền lưu động. Ông Tập nhớ lại: “Thời điểm đó, cùng với tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, những tác hại của ma túy, mại dâm, từ ngày 14 tháng chạp hàng năm, tôi thường xuyên phát trên loa Chỉ thị số 406/CT-TTg, ngày 8-8-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo. Có năm tôi đi tuyên truyền đến gần giao thừa mới về”. Qua công tác tuyên truyền của CCB Lê Văn Tập đã giúp người dân nâng cao hiểu biết về mức độ nguy hiểm của các tệ nạn xã hội và đốt pháo trái phép, đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn phường Đông Vệ trong những năm qua.

Trên cơ sở định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thanh Hóa và Đảng ủy phường Đông Vệ, hàng tháng ông phối hợp với đài truyền thanh phường chuẩn bị các nội dung tuyên truyền lưu động. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2021, ông liên tục tuyên truyền về Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các bài tuyên truyền tập trung giới thiệu các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật về công tác bầu cử; các tiêu chuẩn về ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; quyền lợi, trách nhiệm của cử tri... Qua đó đã góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Một mình với chiếc xe máy, chở theo chiếc loa, không kể ngày, giờ, đi khắp ngõ, ngách các phố để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân. Việc làm ý nghĩa của ông đã được cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Vinh dự hơn, mới đây, CCB Lê Văn Tập đã được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng Giấy khen và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020.

Bài và ảnh: Trần Thanh