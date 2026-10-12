Người dân là trung tâm, chủ thể của Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 phải đảm bảo nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, tham gia sáng tạo, thụ hưởng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 12/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết nối trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức rộng khắp, phong phú, thiết thực tại các cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố trên cả nước, tạo thành Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Đại biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh chụp từ màn hình)

Chuỗi hoạt động dự kiến có Hội nghị Văn hóa toàn quốc, chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, triển lãm nghệ thuật về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Thanh âm Việt Nam 2026” và chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026”.

Tại Thanh Hóa, chuỗi hoạt động được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh từ ngày 18 đến hết ngày 24/11. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc dự kiến diễn ra tại 29 khu dân cư tiêu biểu thuộc 29 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Điểm nhấn là Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”, dự kiến khai mạc tối 22/11, bế mạc ngày 24/11 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành.

Các hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc các dân tộc; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư và lan tỏa hình ảnh đất và người xứ Thanh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh chụp từ màn hình)

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương sự chủ động của các bộ, ngành, địa phương trong công tác chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện.

Đồng chí khẳng định, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) là hoạt động thiết thực. Đây là năm đầu tiên tổ chức, cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, góp phần khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước, tạo môi trường thuận lợi, mở rộng cơ hội tiếp cận, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao mức thụ hưởng văn hóa của Nhân dân. Đồng thời, động viên đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân sáng tạo, trao truyền giá trị văn hóa, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương trước hết cần thống nhất đầy đủ nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc tổ chức chuỗi sự kiện. Trong đó các hoạt động phải thống nhất nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng. Thông qua đó, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng đóng góp, cống hiến của các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Trước hết cần đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân; tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong thời gian diễn ra Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026. Tổ chức các hoạt động tri ân, uống nước nhớ nguồn...

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đưa vào vận hành Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, đảm bảo mọi người dân phải được tham gia thụ hưởng. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động hưởng ứng, đưa học sinh, sinh viên đến gần hơn với di sản, truyền thống văn hóa, lịch sử...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu kết thúc hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bám sát chỉ đạo của Chính phủ, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành tổ chức thành công Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026, đảm bảo nguyên tắc người dân là trung tâm, chủ thể, tham gia sáng tạo và thụ hưởng.

Trước mắt cần rà soát lại toàn bộ nội dung công việc, chủ động phân công đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tổ chức thực hiện. Đồng thời hướng dẫn các xã, phường chủ động phối hợp với ủy ban MTTQ cùng cấp làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Đỗ Đức