Người có uy tín góp sức xây dựng quê hương

Người có uy tín (NCUT), tiêu biểu ở các khu dân cư trên địa bàn huyện Như Xuân là lực lượng đặc biệt cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo ra sự gắn kết trong cộng đồng, bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Việc phát huy vai trò của NCUT cũng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện đặc biệt quan tâm nhằm phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng này.

Huyện Như Xuân biểu dương, tôn vinh các cá nhân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Gương mẫu, đi đầu, góp sức xây dựng quê hương

Đã thành công việc thường xuyên, nhiều năm qua, ông Lương Quang Hợi (SN 1959), dân tộc Thái, thôn Làng Mài, xã Bình Lương thường xuyên đến từng nhà, gặp gỡ người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ. Với vai trò là NCUT, ông tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia XDNTM; chỉnh trang nhà cửa, hàng rào xanh; vận động Nhân dân xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; xây dựng khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự. Bản thân ông cũng đi đầu hiến hơn 5 sào đất để làm đường giao thông nông thôn; phát triển chăn nuôi 18 con trâu, tạo việc làm cho 2 lao động địa phương.

Ông Hợi chia sẻ: “Để người dân tin, nghe theo mình thì trước tiên bản thân và gia đình mình phải sống gương mẫu. Khi đã được người dân tin tưởng rồi thì mọi việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào sẽ dễ dàng hơn, việc dù lớn đến đâu cũng sẽ được người dân đồng tình, ủng hộ”.

Một trong những yếu tố giúp NCUT tạo sự tin tưởng và đồng lòng từ người dân chính là sự tích cực đóng góp, lan tỏa các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp sức thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Thấy điều kiện địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng cơ sở hạ tầng, ông Trần Văn Hùng (SN 1955), thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân lao động, hiến đất mở đường, góp sức xây dựng quê hương. Đến nay, ông đã vận động Nhân dân hiến hơn 4.000m2 đất để làm đường giao thông, gương mẫu đóng góp làm 1,5km đường điện chiếu sáng; cho 5 hộ mượn đất trồng sắn mà không lấy tiền thuê đất; tạo công ăn việc làm và thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/tháng cho 4 lao động trồng keo và thu hoạch cao su; tạo điều kiện cho những hộ có công việc vay 30 - 40 triệu đồng không lấy lãi.

Ông Hợi và ông Hùng còn tham gia tổ hòa giải thôn và đã hòa giải thành công hơn 200 vụ liên quan đến an ninh trật tự, hơn 60 vụ liên quan đến đất đai; giải quyết hơn 40 vụ gây mất đoàn kết nội bộ Nhân dân và mối quan hệ trong gia đình; tuyên truyền, vận động con em địa phương không tham gia vào các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông; xóa bỏ hủ tục, bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc.

Tổng số NCUT huyện Như Xuân là 124 người (trong đó 55 người dân tộc Thái, 5 người dân tộc Mường, 30 người dân tộc Thổ, 34 người dân tộc Kinh). Sự đóng góp tích cực của NCUT trong cộng đồng dân cư có vai trò hết sức quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ và giữ gìn trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS; khẳng định được vai trò, vị trí của mình, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào DTTS, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, “đưa miền núi tiến kịp miền xuôi”.

Nâng cao hơn nữa vai trò của NCUT

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, Lê Văn Thuận cho biết: “Trong những năm qua, đội ngũ NCUT trong đồng bào DTTS huyện Như Xuân luôn được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, là lực lượng quần chúng đặc biệt, có vị trí, vai trò quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến nhiều hoạt động trong đời sống xã hội của đồng bào DTTS. NCUT gương mẫu trong tham gia phát triển kinh tế, đồng thời tích cực tuyên truyền bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế, hỗ trợ cây giống, hỗ trợ vay vốn giúp cho họ thoát nghèo, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 950 hộ, chiếm 5,69% (giảm 711 hộ; tỷ lệ giảm nghèo đạt 4,25%, vượt kế hoạch đề ra)”.

Phát huy hơn nữa vai trò của NCUT, huyện Như Xuân tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức đối với NCUT, thực hiện tốt công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổ chức thực hiện chính sách đối với NCUT vùng đồng bào DTTS. Tổ chức kịp thời các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng NCUT tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Anh Tuân