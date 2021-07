Thị xã Nghi Sơn tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ngay từ đầu năm 2021, năm khởi đầu của một nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội thị xã Nghi Sơn đã tập trung lãnh đạo, tích cực xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để đưa nghị quyết (NQ) đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Mô hình nuôi tôm công nghiệp xã Thanh Thủy cho hiệu quả kinh tế cao.

Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn thị xã Nghi Sơn đã khẩn trương chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai chương trình hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ với các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ NQ đại hội khóa mới đề ra.

Để NQ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận Thị ủy, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đẩy mạnh việc triển khai, quán triệt NQ đại hội đảng các cấp sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt ở các địa phương, vì đây là lực lượng nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng và cụ thể hóa NQ đối với từng điều kiện, tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị thông qua chương trình hành động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú...

Bên cạnh đó, mỗi cấp ủy đảng, tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của chương trình hành động này và tình hình thực tế của các xã, phường, cơ quan, đơn vị, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm cụ thể, thiết thực, khả thi, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt để sớm đưa NQ đại hội đảng các cấp vào cuộc sống. UBND thị xã có trách nhiệm cụ thể hóa chương trình hành động thành các đề án, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. MTTQ và các đoàn thể từ thị xã đến các xã, phường phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà chương trình hành động thực hiện các NQ đã đề ra.

Theo đồng chí Trịnh Xuân Phú, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn, để hiện thực hóa NQ Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện gắn với việc thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thị xã xác định tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Phát triển kinh tế đột phá và bền vững, tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đô thị, xây dựng thị xã Nghi Sơn - Khu Kinh tế Nghi Sơn trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực, góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa thành một cực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh xã hội hóa, tập trung phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội góp phần tạo nền tảng để Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về văn hóa, thể thao, giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn cũng đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm với bí thư các đảng ủy trực thuộc, người đứng đầu các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền liêm chính, hành động gắn với kiện toàn, sắp xếp bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong 6 tháng đầu năm 2021, sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, giá trị sản xuất ước đạt 39.165 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ (CK); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 4.974 tỷ đồng, tăng 17% so CK; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 556 triệu USD, tăng 35,3% so CK. Bên cạnh đó, thị xã đang chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025; tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng đô thị. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của 75 công trình với tổng mức đầu tư 301,8 tỷ đồng; tổ chức kiểm tra nghiệm thu 35 công trình đưa vào sử dụng. Thực hiện ký cam kết giải phóng mặt bằng tại 66 dự án với diện tích là 361,84 ha. Đo đạc, kiểm kê 433,81 ha dự án; lập phương án bồi thường 250,23 ha. Đã ban hành quyết định thu hồi đất cho 1.469 lượt hộ; phê duyệt phương án bồi thường 208,8 tỷ đồng/1.548 lượt hộ; bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư thi công được 111,17 ha/474,19 ha...

Bài và ảnh: Phan Nga