Đưa nghị quyết “thấm sâu” vào cuộc sống

Chung sức, đồng lòng sớm đưa nghị quyết của Đảng “thấm sâu” vào cuộc sống được Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của cả nhiệm kỳ. Vì thế, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực nhằm đưa thành phố phát triển nhanh trong giai đoạn mới.

Mô hình trồng rau tại phường Quảng Thành.

Quảng Thành những ngày sau mưa, nắng vàng trải dài trên những vạt rau xanh mơn mởn. Bà con nông dân vừa chăm sóc, vừa thu hoạch các loại rau phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Vùng sản xuất rau an toàn tại phố Minh Trại có diện tích hơn 2 ha với nhiều hộ gia đình cùng tham gia. Các hộ dân được tập huấn về khoa học kỹ thuật, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh bảo đảm an toàn và đầu tư kinh phí làm nhà lưới hoặc lưới che theo luống để sản xuất hiệu quả. Anh Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quảng Thành, cho biết: “Quảng Thành là phường ven đô, có diện tích đất nông nghiệp lớn. Cụ thể hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp của thành phố và của phường, UBND phường đã chỉ đạo quyết liệt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng thu nhập cho người dân. Ngoài mô hình trồng rau, trên địa bàn phường còn nhiều mô hình sản xuất thực phẩm an toàn khác như mô hình nuôi cá nước ngọt công nghệ cao; mô hình con nuôi lợn rừng, lợn mán; mô hình trồng chuối Thái Lan kết hợp nuôi gà đồi, vịt trời; mô hình nuôi gà đẻ trứng... Các mô hình này đều mang lại hiệu quả đáng phấn khởi”. Mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Ðảng bộ TP Thanh Hóa đề ra đến năm 2025 là diện tích đất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 375 ha; giá trị sản phẩm/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 160 triệu đồng; phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, công nghệ cao, hữu cơ gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mục tiêu này được lượng hóa từ thực tiễn để đưa vào nghị quyết nên khi nghị quyết ban hành, các địa phương đã sớm bắt tay vào triển khai thực hiện.

Giai đoạn 2021-2025, thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ngành công nghiệp - xây dựng đạt 14% trở lên; du lịch - dịch vụ đạt 18,4% trở lên; thành lập mới 6.500 doanh nghiệp trở lên... Để hiện thực hóa các mục tiêu này, thành phố tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và đưa vào hoạt động cụm công nghiệp Đông Bắc, cụm công nghiệp Vức, cụm công nghiệp - làng nghề Đông Hưng, mở rộng cụm công nghiệp Thiệu Dương, đồng thời hỗ trợ phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống kết hợp phục vụ du lịch. Thành phố cũng đã ban hành chương trình phát triển du lịch TP Thanh Hóa giai đoạn 2021–2030, trước mắt sẽ đẩy mạnh triển khai để sớm đưa tuyến phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa Quảng trường Lam Sơn đi vào hoạt động; đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy hoạch du lịch nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế vốn có và tập trung phát triển sản phẩm du lịch theo 3 hướng chính là du lịch văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh; du lịch sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng và du lịch đô thị. Cùng với đó, thành phố thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn liền với cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Lấy quy hoạch làm cơ sở để định hướng phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm phát triển kinh tế đô thị, TP Thanh Hóa phối hợp với Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa thiết kế không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường mới quan trọng để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực thực hiện. Thành phố cũng đã đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp với quy hoạch chung đô thị TP Thanh Hóa đến năm 2040, trong đó rà soát, điều chỉnh phát triển không gian đô thị thành phố theo hướng mở rộng về phía Tây và Tây Nam cho khớp nối với các vùng phụ cận và các khu vực kinh tế động lực của tỉnh, tạo nền tảng hình thành đô thị hiện đại. Trước mắt, thành phố ưu tiên nguồn lực để chỉnh trang, nâng cấp lòng đường, vỉa hè, lắp điện chiếu sáng, điện trang trí đồng bộ từ 3 đến 5 tuyến phố chính; cải tạo, chỉnh trang hạ tầng khu đô thị cũ đã xuống cấp cho phù hợp với hạ tầng các khu đô thị mới và chống ngập úng tại một số khu dân cư.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được thành phố triển khai toàn diện. Mỗi xã, phường, mỗi cơ quan, đơn vị và người dân thành phố tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động về xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” gắn với xây dựng hình ảnh người dân thành phố “nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Đi liền với nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học, phấn đấu vươn lên đứng đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh và đứng trong tốp 10 các đô thị của cả nước, thành phố tiếp tục kêu gọi, khuyến khích các thành phần ngoài công lập đầu tư vào giáo dục ở tất cả các cấp học, bậc học, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân. Công tác giảm nghèo được thực hiện bền vững, các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời, bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân.

Với tầm nhìn chiến lược, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Nghị quyết đại hội cũng đề ra 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá và 27 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó nhiều chỉ tiêu đặt ra cao, đòi hỏi sự vào cuộc với quyết tâm lớn của toàn Đảng bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết đã đề ra, từ sau đại hội đến nay, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã đã bắt tay vào triển khai các nhiệm vụ với mong muốn sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bài và ảnh: Thu Vui