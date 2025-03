Như Xuân tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Như Xuân tập trung đổi mới công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.

Nhân dân xã Bãi Trành chỉnh trang tường rào, giữ gìn cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”.

Thôn 3, xã Bãi Trành là một trong những điểm sáng trong công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS của huyện Như Xuân. Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn 3 Đỗ Văn Kết cho biết, để triển khai tốt công tác dân vận, nhiều năm qua, chi ủy đã giao trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên, trưởng các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời giải đáp những vướng mắc, băn khoăn của Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để người dân hiểu và thực hiện. Trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, cùng với xây dựng nghị quyết chuyên đề, chi bộ và ban phát triển thôn đã tổ chức hội nghị triển khai chủ trương và lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân; phối hợp với ban công tác mặt trận thôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào của cán bộ, đảng viên để người dân noi theo.

“Mưa dầm thấm sâu”, nhờ làm tốt công tác dân vận, người dân thôn 3 đã đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng, hiến hơn 2.500m2 đất để xây mới nhà văn hóa, mở rộng và nâng cấp 0,8km đường giao thông, cải tạo 2,5km đường điện chiếu sáng, trồng hơn 2km đường hoa - hàng rào xanh, vẽ hơn 1km tranh bích họa trên tường rào trong khu dân cư. Thôn 3 “cán đích” thôn NTM kiểu mẫu cuối năm 2023, đã khẳng định quyết tâm, đồng lòng cao nhất của cả hệ thống chính trị và người dân, trong đó có vai trò rất lớn của công tác dân vận.

Thanh Quân là một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Như Xuân đang nỗ lực triển khai chương trình XDNTM. Bí thư Đảng ủy xã Thanh Quân Phạm Văn Tiên cho biết, dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được xã thực hiện nghiêm túc, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ về XDNTM. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu trong mọi phong trào, là tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc, chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng hàng rào xanh, phát quang các tuyến đường giao thông nông thôn. Cùng với tuyên truyền, xã sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của Nhà nước để hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn... Riêng năm 2024, xã đã vận động Nhân dân khơi thông cống rãnh, phát quang 12km hành lang an toàn giao thông; giải phóng mặt bằng 1,95ha; làm mới, cải tạo, nâng cấp 3,6km đường giao thông; làm 6,1km đường giao thông nông thôn; nạo vét 25,5km kênh mương; xây mới, chỉnh trang 71 nhà ở dân cư, trồng 790m hàng rào xanh, đường hoa... Thu nhập bình quân đầu người đạt 32,5 triệu đồng, tăng 4,5 triệu đồng so với năm 2023. Nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về phát triển nông nghiệp và XDNTM, xã Thanh Quân phấn đấu năm 2029 hoàn thành các tiêu chí xã NTM.

Huyện Như Xuân hiện có hơn 72.800 người, có 4 dân tộc chủ yếu là: Thái, Thổ, Mường và Kinh, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 67,8%, đang sinh sống đan xen ở 127 khu phố, thôn tại 16 xã, thị trấn. Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào DTTS, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành các nghị quyết chuyên đề tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích các địa phương, dân tộc trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; các nghị quyết về cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển giao thông, hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng khu vực nông thôn... UBND huyện đã ban hành các kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho vùng đồng bào DTTS, cụ thể hóa các văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc, miền núi, đặc biệt là các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần tạo chuyển biến mới trên tất cả các mặt đời sống xã hội. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc người DTTS, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với người DTTS.

Huy động tối đa các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, tập trung cho phát triển kinh tế, XDNTM gắn với giảm nghèo bền vững, năm 2024, tổng giá trị sản xuất huyện Như Xuân đạt hơn 4.032 tỷ đồng, tăng 443,3 tỷ đồng so với năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng, tăng 4,63 triệu đồng so với năm 2023; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,69% (giảm 4,52%) so với cuối năm 2023. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 79%, tỷ lệ nhà ở kiên cố 83,2%. Hiện toàn huyện có 6 xã NTM (trong đó có 1 xã NTM nâng cao); 63 thôn đạt chuẩn NTM (trong đó có 7 thôn NTM kiểu mẫu), 4 khu phố kiểu mẫu. 82,8% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”...

Bài và ảnh: Phan Nga