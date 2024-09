Mường Lát công bố các quyết định về công tác cán bộ ngành giáo dục

Sáng 6/9, UBND huyện Mường Lát tổ chức hội nghị công bố các quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục.

Lãnh đạo huyện Mường Lát trao quyết định cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng mới được bổ nhiệm trong dịp này.

Trong đợt này, huyện Mường Lát đã luân chuyển, điều động và bổ nhiệm mới 23 viên chức lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục (trong đó, luân chuyển, điều động 12 viên chức lãnh đạo, quản lý và bổ nhiệm mới 11 chức danh Phó Hiệu trưởng các trường thuộc các bậc học từ Mầm non đến Trung học cơ sở) trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cụ thể: Điều động Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở (PTDTNT THCS) Mường Lát giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS xã Nhi Sơn;

Điều động Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS (PTDTBT THCS) xã Pù Nhi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Mường Lát;

Điều động Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Mường Chanh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS ở xã Pù Nhi;

Điều động Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở xã Quang Chiểu giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Mường Chanh;

Điều động Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS xã Tam Chung giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tén Tằn (Thị trấn Mường Lát);

Điều động Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Quang Chiểu 2 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Trung Lý 2;

Điều động Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Trung Lý 2 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Pù Nhi;

Điều động Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Pù Nhi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Trung Lý 1;

Điều động Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tén Tằn (Thị trấn Mường Lát) giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Quang Chiểu 1;

Điều động Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Mường Chanh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Quang Chiểu;

Điều động Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Quang Chiểu giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Mường Chanh;

Điều động Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lý 1 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Chiểu 2.

Lãnh đạo huyện Mường Lát trao quyết định cho các đồng chí được luân chuyển, điều động trong dịp này.

Bổ nhiệm mới các chức danh Phó Hiệu trưởng các trường, gồm: Mầm non Tam Chung (2 phó), Mầm non Pù Nhi, Mầm non Tén Tằn, Mầm non Mường Lý; Mầm non Trung Lý; Tiểu học Tén Tằn, Tiểu học Mường Chanh; Tiểu học Trung Lý 1; Tiểu học Tây Tiến (xã Mường Lý) và Trường PTDTBT THCS xã Tam Chung.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Trịnh Văn Thế chúc mừng các đồng chí được phân công, điều động và bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí khẳng định, đây là những cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng.

Chủ tịch UBND huyện tin tưởng và mong muốn các đồng chí cán bộ quản lý giáo dục nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể nhà trường nơi công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, giữ gìn đoàn kết nội bộ; không ngừng học tập nâng cao trình độ, nỗ lực cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Lát đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ của Chủ tịch UBND huyện đối với 23 cán bộ quản lý trường học cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Tuấn Bình (Trung tâm VH,TT,TT và DL huyện Mường Lát)