Từ ngày 24 đến đêm 25-6, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 24/6 đến đêm 25/6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày 26-27/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Ảnh minh họa. Nguồn NDO

Để phòng tránh sạt lở và giảm nhẹ thiệt hại do sạt lở, Tổng cục Phòng, chống thiên tai khuyến cáo, người dân vùng núi Bắc Bộ cần theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất; thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Ngoài ra, người dân cần bảo vệ tính mạng trước tiên; chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường.

Dự báo ngày và đêm 24/6: Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

TS