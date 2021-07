Thanh Hóa sẽ đón đợt mưa 200 mm, đề phòng sạt lở đất, lũ quét

Tổng lượng mưa còn có khả năng đạt từ 100 - 200mm/đợt, riêng các huyện, thị: TX Nghi Sơn, Quảng Xương, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Thường Xuân, Lang Chánh có nơi trên 200mm/đợt.

Trong ngày 7 - 7, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa lớn.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, ngày 7 – 7, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng thủy văn tính từ 19h00 ngày 6 - 7 đến 13h00 ngày 7 - 7 phổ biến từ 10 - 40mm, cao nhất tại Trạm Khí tượng Sầm Sơn ( TP Sầm Sơn) 94.0 mm, Trạm Thủy văn Quảng Châu (TP Sầm Sơn) 67.0mm, Trạm khí tượng Thanh Hóa (TP Thanh Hóa) 63.0mm…

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo: Do ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và gió Đông nam sau ATNĐ hoạt động mạnh nên từ chiều tối và đêm nay (7-7) đến sáng 10-7-2021 khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (mưa to tập trung vào đêm ngày 7 và 8-7). Tổng lượng mưa còn có khả năng đạt từ 100 - 200mm/đợt, riêng các huyện, thị: TX Nghi Sơn, Quảng Xương, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Thường Xuân, Lang Chánh có nơi trên 200mm/đợt.

Tàu thuyền theo sông Lạch Trường, đi sâu vào đất liền thuộc địa phận thôn 1, xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa) để tránh trú.

Mưa lớn kéo dài, các địa phương và nhân dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi; ngập úng vùng trũng thấp trên toàn tỉnh; trên biển có lốc xoáy và sóng cao. Trong đợt mưa, ở nhiều nơi có kèm theo dông có lốc, sét và gió giật mạnh.

Linh Trường