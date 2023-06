Khu vực Bắc Bộ ngày có mưa rào rải rác, chiều tối xuất hiện mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 23/6, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy các quận, huyện: huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ba Vì, thị xã Sơn Tây có mưa rào và dông.

Nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông trong ngày 23/6.

Trong khoảng từ 5 giờ 30 đến 9 giờ sáng 23/6, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào và có lúc có dông cho các khu vực kể trên và có khả năng mở rộng sang các quận/huyện nội thành khác của Thủ đô Hà Nội như: Long Biên, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông...

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết thêm sáng sớm 23/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính đến 3 giờ sáng 23/6, có nơi trên 90mm như: Mường Lai (Yên Bái) 92,6mm, Đạo Viện (Tuyên Quang) 131mm, Lương Bằng (Bắc Kạn) 105,2mm, Đình Cả (Thái Nguyên) 155,4mm…

Từ chiều tối 23/6 đến ngày 25/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trong khoảng 10-11 giờ ngày 23/6, tại khu vực tỉnh các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các địa phương trên, đặc biệt là các huyện: Bắc Mê, Quản Bạ, Vị Xuyên, Yên Minh (tỉnh Hà Giang); Hàm Yên, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang); Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét , sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Trong khoảng 10-11 giờ ngày 23/6, tại khu vực tỉnh các tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái, Quảng Ninh, Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các địa phương trên, đặc biệt là các huyện: Chợ Đồn, Chợ Mới, Bạch Thông, Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn); Lục Yên, Yên Bình (tỉnh Yên Bái); Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh); Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Theo khuyến cáo của Tổng cục Phòng, chống thiên tai, để phòng tránh sạt lở và giảm nhẹ thiệt hại do sạt lở, người dân cần theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất; thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Người dân cần bảo vệ tính mạng trước tiên, chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường.

Dự báo ngày và đêm 23/6: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Theo TTXVN