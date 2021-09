Trồng cây vầu, hướng thoát nghèo của người dân Yên Khương

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những năm qua Đảng bộ, chính quyền xã Yên Khương (Lang Chánh) đã vận động Nhân dân chuyển đổi một số diện tích trồng cây lâm nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây vầu đắng mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng vầu.

Gia đình bà Lò Thị Ngăm ở bản Bôn hiện có 2 ha vầu, trong đó có 1,2 ha đã có tuổi đời gần 4 năm. Bà Ngăm cho biết, trước đây diện tích này được trồng cây luồng và các loại cây lâm nghiệp khác nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây vầu đắng, gia đình bà quyết định phá bỏ một số diện tích cây lâm nghiệp kém hiệu quả sang trồng vầu. Gia đình được Nhà nước hỗ trợ về giống, kỹ thuật chăm sóc. Do phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên đến nay diện tích vầu của gia đình bà bắt đầu cho thu hoạch. Bà Ngăm cho biết, ở vùng đất này, không có cây gì phù hợp hơn cây vầu. Sau 4 năm cây vầu bắt đầu cho thu hoạch, giá trị mang lại từ 60 đến 70 triệu đồng/ha/năm, cây vầu có chu kỳ lưu gốc trên 60 năm.

Ông Vi Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Khương, cho biết: Là một xã biên giới của huyện Lang Chánh, với đa phần là đồng bào dân tộc Thái sinh sống, đời sống gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Một thời gian dài chính quyền luôn trăn trở tìm hướng thoát nghèo cho người dân. Xã cử cán bộ nông nghiệp đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, tìm hiểu các loại giống cây trồng, vật nuôi sao cho phù hợp với đồng đất, tập quán canh tác của đồng bào. Năm 2015, nhận thấy tính khả thi kinh tế từ cây vầu đắng, thông qua các nguồn vốn từ Chương trình 30a, 135, chương trình giảm nghèo xã đã đưa vào trồng thử nghiệm 45 ha cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là loài cây bản địa gắn bó với người dân địa phương từ lâu. Tuy nhiên, do một thời gian dài không được chú trọng chăm sóc nên cây vầu bị suy thoái. Sau thời gian trồng thử nghiệm, do phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu nên cây vầu phát triển nhanh, tỷ lệ sống đạt cao lại không tốn công chăm sóc, ít sâu bệnh, lợi nhuận cao hơn từ 2 đến 3 lần so với các loại cây trồng khác. Khi đến kỳ thu hoạch cao điểm, 1 ha vầu có thể thu về 35 - 40 tấn. Với giá bán như hiện nay (1,6 - 2 triệu đồng/tấn) người trồng vầu có thể thu về trên 60 triệu đồng/ha/năm. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây vầu mang lại, đến nay người dân trên địa bàn xã Yên Khương đã trồng được 337,55 ha vầu và phục tráng 250 ha vầu tự nhiên. Trong những năm tới, xã Yên Khương tiếp tục vận động người dân phát triển, mở rộng mô hình trồng vầu, phấn đấu đến năm 2025 trồng thêm trên 162 ha vầu, nâng tổng số diện tích vầu trên địa bàn xã lên trên 500 ha; đồng thời, đấu mối với các doanh nghiệp chế biến lâm sản trong và ngoài tỉnh thu mua sản phẩm vầu cho người dân.

Bài và ảnh: Vũ Khắc