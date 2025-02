Mạo danh nhân viên y tế, bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương lừa hơn 2.500 người

Nhóm bị can mạo danh nhân viên y tế hoặc bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương gọi điện mời tham gia chương trình “Hồ sơ vàng” để được ưu đãi mua thuốc, lừa đảo hơn 2.500 người.

Một số bị can trong vụ án. (Ảnh: PLO)

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trong số 16 bị can, 5 đối tượng gồm: Nguyễn Hồng Dương (sinh năm 1995, trú tại thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Phạm Xuân Đức (sinh năm 2002, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hoàng Văn Khánh (sinh năm 2000, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Nguyễn Thị Lới (sinh năm 2000, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Ngô Văn Đại (sinh năm 1995, trú tại xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) bị truy tố về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự) và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341, khoản 3 - Bộ luật Hình sự).

11 bị can còn lại gồm: Nguyễn Đức Triệu (sinh năm 2005, trú tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), Lê Minh Hiếu (sinh năm 2002, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội), Tổng Quang Duy (sinh năm 2002, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ), Vũ Thị Thu Hiền (sinh năm 2001, trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), Lưu Trí Thái (sinh năm 2003, trú tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), Cấn Quang Huy (sinh năm 2001, trú tại xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Phạm Thị Cẩm Ly (sinh năm 1998, trú tại xã Điền hạ, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), Phạm Xuân Tiến (sinh năm 1998, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Bá Đức (sinh năm 2003, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Thị Bích Hiền (sinh năm 2000, trú tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), Đào Thị Tuyên (sinh năm 2001, trú tại xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đều bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự).

Theo cáo trạng, tháng 8/2022, một người dân ở Bắc Kạn tố cáo bị một nhóm đối tượng giả mạo nhân viên Sở Y tế Hà Nội và bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương lừa đảo thông qua chương trình “Hồ sơ vàng”. Sau đó, Cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi của các bị can.

Khoảng tháng 4/2021, Nguyễn Hồng Dương thành lập Công ty Cổ phần EHA Group để bán thực phẩm chức năng về mắt. Dương rủ thêm nhóm bạn cùng tham gia. Trong đó, Dương là giám đốc, có trách nhiệm quản lý chung và nhập thuốc để bán. Hằng ngày, nhân viên bán hàng sẽ liên hệ với khách để bán sản phẩm thuốc bổ mắt thông qua các số điện thoại sim rác.

Đến tháng 6/2021, do COVID-19 và không quản lý được việc bán hàng, lợi nhuận thu được không đủ chi phí quảng cáo và trả lương nhân viên, nên công ty của Dương bị thua lỗ.

Tháng 10/2021, Phạm Xuân Đức (nhân viên tư vấn bán hàng của công ty) đưa ra ý tưởng, bàn bạc về việc tiếp tục bán thuốc, sản phẩm chức năng về mắt với phương thức mới để tối đa lợi nhuận. Tất cả cùng thống nhất và lập ra chương trình “Hồ sơ vàng”.

Các bị can đưa ra thông tin gian dối về việc chương trình này là của Bệnh viện Mắt Trung ương tại Hà Nội. Theo đó, nếu khách hàng mua thuốc với số tiền càng nhiều thì sẽ có nhiều ưu đãi được tham gia chương trình “Hồ sơ vàng”; được hỗ trợ khám mắt miễn phí trong vòng 10 năm và nhiều ưu đãi khác.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã đăng bài tư vấn tình trạng bệnh mắt, quảng cáo thuốc bổ mắt trên mạng xã hội Facebook để thu thập thông tin khách hàng có nhu cầu. Nhóm này sau đó gọi điện thoại cho khách hàng, giả danh là bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, các Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố hoặc lãnh đạo, cán bộ của Sở Y tế các tỉnh để tư vấn khám chữa bệnh và giới thiệu bán thuốc theo chương trình “Hồ sơ vàng”.

Các bị can còn làm giả các tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội... để gửi kèm thuốc nhằm tăng uy tín với khách hàng về các sản phẩm và chương trình “Hồ sơ vàng”...

Cơ quan công tố xác định, từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022, các bị can giao thành công 3.816 đơn hàng cho 2.531 khách hàng, tổng số tiền do Công ty Giao hàng tiết kiệm đã thu hộ là hơn 7,4 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Hồng Dương cùng đồng bọn tham gia lừa đảo chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng của 2.343 khách hàng, hưởng lợi 800 triệu đồng; Phạm Xuân Đức cùng đồng bọn tham gia lừa đảo chiếm đoạt hơn 7,4 tỷ đồng của 2.531 khách hàng, hưởng lợi khoảng 600 triệu đồng; Khánh hưởng lợi 600 triệu đồng. Các bị can khác hưởng lợi từ 4 - 44 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hồng Dương còn cùng với Phạm Xuân Đức và Hoàng Văn Khánh làm giả 46 tài liệu, Lợi làm giả 9 tài liệu, Đại làm giả 35 tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội để gửi cho các bị hại kèm theo các sản phẩm thuốc đã bán.

Theo VTV