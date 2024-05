Mách bạn cách chọn giấy in hộp quà Tết đẹp - sang trọng

Chuẩn bị cho những món quà cuối năm, nếu như bạn chưa biết cách chọn giấy in hộp quà Tếtđẹp, sang trọng. Bài viết dưới đây, In Đức Thànhsẽ mách bạn cách chọn giấy in hộp quà Tết đẹp - sang trọng và nổi bật lên chất riêng.

Đặc điểm nổi bật của các loại giấy in phổ biến

Nói đến giấy in thì có rất nhiều loại cho mọi người lựa chọn. Trong đó, khá phổ biến trên thị trường hiện nay có thể kể đến giấy Ford, Couche, Bristol, Ivory, Kraft, Decal, Mỹ thuật, Duplex. Mỗi loại lại có ưu điểm nổi bật riêng thu hút người dùng lựa chọn, ví dụ như:

Các loại giấy in phổ biến nhất thị trường hiện nay.

- Giấy Ford có bề mặt nhám nên bán mực in tốt.

- Giấy Couche có bề mặt bóng loáng nên sản phẩm in ra có độ sáng cao, mang lại hiệu ứng đẹp. Giấy mỏng, mềm và nhẹ, phù hợp với nhiều công nghệ in khác nhau.

- Giấy Bristol có bề mặt gần giống giấy Couche nhưng dày và cứng hơn.

- Giấy Ivory có hai màu trắng và trắng ngà. Mỗi loại khi in lại cho ra các thành phẩm mang tính chất khác nhau. Giấy Ivory trắng phù hợp với những lĩnh vực yêu cầu cao về chất lượng và sự sắc sảo trong từng đường nét.

Cách chọn giấy in hộp quà Tết sang - xịn - mịn

Để sản phẩm được hoàn hảo nhất, tham khảo ngay cách chọn giấy in hộp quà tếtđẹp và sang trọng dưới đây.

Giấy in ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng hộp quà .

Chọn chất liệu giấy phù hợp với quà tặng cụ thể

Trên thị trường hiện nay có hai loại lựa chọn cho người dùng về bao bì hộp quà tết là túi giấy hoặc hộp giấy. Trong đó, hộp giấy được ưa chuộng hơn vì sự đẹp mắt của sản phẩm. Tùy vào loại sản phẩm mà mọi người chọn lượng chất liệu làm hộp quà sao cho phù hợp. Chi tiết như sau, mọi người cùng tham khảo:

Giấy Duplex: loại giấy này khá dày và cứng nên phù hợp làm hộp quà tết. Đây là loại giấy quốc dân được chọn dùng làm hộp quà nhiều nhất hiện nay. Sản phẩm không chỉ đa dạng về mẫu mã mà còn có nhiều kiểu dáng cho mọi người chọn.

Giấy Ivory: ưu điểm của loại giấy này là bền và có độ cứng nhất đinh. Tuy nhiên, hai mặt giấy khác nhau, một bên nhám còn lại láng mịn. Nhiều người dùng không thích điều này khiến sản phẩm không được phổ biến bằng Duplex.

Giấy mỹ thuật: loại giấy này không chỉ đa dạng về màu sắc, kích thước mà giá thành cũng khá phải chăng. Tuy nhiên, độ cứng không đủ nên mọi người cần suy nghĩ khi lựa chọn nó làm giấy in hộp quà tết.

Cách chọn giấy in hộp quà tết sang trọng và đẹp mắt.

Chọn giấy in phù hợp với kiểu dáng, mẫu mã hộp đựng

Với hộp quà tết trên thị trường hiện nay có nhiều kiểu dáng, mẫu mã cho mọi người lựa chọn. Tùy vào chất liệu giấy và thiết kế mà giá thành hộp quà sẽ khác nhau. Ngoài cách chọn giấy in hộp quà tết thì việc chọn kiểu dáng, mẫu mã cũng rất quan trọng.

Mỗi loại chất liệu làm hộp quà tết sẽ có những ưu điểm riêng. Cách chọn giấy in hộp quà tết chuẩn xác nhất yêu cầu mọi người phải xác định được thiết kế, mục đích và ngân sách cho phẩm.

Tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ in hộp quà tết uy tín

Muốn cho ra một sản phẩm hộp quà tết đẹp, ngoài ý tưởng thiết kế, cách chọn giấy in hộp quà tếtthì bạn cũng cần phải có một địa chỉ in ấn để hợp tác. Dưới đây là 4 tiêu chí hỗ trợ sàng lọc đơn vị cung cấp dịch vụ in hộp quà tết uy tín và chất lượng nhất, tham khảo ngay.

Chất lượng sản phẩm

Khách hàng chỉ đánh giá cao bạn khi thực sự hài lòng về sản phẩm. Dù cho giá thành có rẻ đến mức nào nhưng nếu chất lượng không đảm bảo họ cũng sẽ không quay lại chọn bạn lần hai. Vậy nên, đừng quá chú trọng vào vấn đề giá rẻ để rồi bỏ qua yếu tố quan trọng nhất là chất lượng sản phẩm.

Nhà cung cấp có nhiều sản phẩm hộp quà tết sẽ cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên, nó không phải yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm. Trước khi chọn hợp tác cùng một đơn vị nào, bạn nên kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm thực tế và giá cả họ đưa ra.

Chất lượng về thiết kế và in ấn

Hộp quà tết thực tế là một sản phẩm quảng cáo mang thương hiệu của bạn tới gần khách hàng hợp. Vậy nên, chất lượng in ấn nội dung trên hộp phải được bền lâu. Nếu chọn nhà cung cấp không đảm bảo, có thể ban đầu nội dung in ấn ra khá đẹp. Tuy nhiên, về lâu dài có thể xuất hiện tình trạng tróc mực in hoặc bay màu.

Để kiểm tra vấn đề này bạn có thể kiểm tra những sản phẩm cũ của họ, tham khảo đánh giá khách hàng trước. Đặc biệt, hãy hỏi rõ thông tin xem đơn vị bạn đang bàn chuyện có trực tiếp in ấn hay không. Bởi vì hiện nay có nhiều đơn vị chỉ làm trung gian nhận đơn hàng rồi chuyển cho xưởng in để làm.

Cách chọn giấy in hộp quà tết phù hợp với chất lượng thiết kế.

Giá cả công khai minh bạch

Khi tham khảo giá cả in hộp quà tết của các bên, bạn nên lưu ý xem có chi phí phát sinh không. Tránh gặp tình trạng giá niêm yết rất rẻ nhưng đến khi nhận hàng lại phải trả thêm khoản phí phát sinh ngoài.

Mức độ uy tín của doanh nghiệp

Một đơn vị uy tín sẽ cung cấp công khai thông tin về xuất xứ sản phẩm, giá cả và phương thức thanh toán. Họ luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp. Ngoài ra, sự uy tín của một doanh nghiệp còn được xác nhận dựa trên đánh giá của khách hàng cũ. Họ là những người đã trải nghiệm nên có quyền lên tiếng nhất về điều này.

Mách bạn địa chỉ cung cấp in hộp quà Tết đẹp, sang trọng

In Đức Thành là công ty chuyên về in ấn với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành. Đây chính là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng có nhu cầu in hộp quà tết. Đến với In Đức Thành, quý khách hàng sẽ được đảm bảo bởi 6 giá trị cốt lõi của công ty như:

In Đức Thành - địa chỉ in hộp quà tết uy tín và chất lượng.

- Khách hàng luôn là yếu tố hàng đầu được đặt ở vị trí trung tâm.

- Tin ấn mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo kịp tiến độ bàn giao cho khách hàng đúng thời hạn.

- Tư vấn và báo giá theo số lượng in ấn cạnh tranh nhất thị trường.

- Chất lượng in ấn luôn được đảm bảo tốt nhất.

- Ứng dụng công nghệ hiện đại vào in ấn hộp quà Tết.

- Giao hàng nhanh theo yêu cầu của khách hàng.

Để hiểu hơn về dịch vụ in ấn cũng như được tư vấn chi tiết cách chọn giấy in hộp quà tết, liên hệ In Đức Thànhngay hôm nay qua số hotline 024 6682 6686. Đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi luôn có mặt 24/7 để tiếp nhận thông tin khách hàng tốt nhất.

Trên đây là một vài thông tin chia sẻ về cách chọn giấy in hộp quà tết. In Đức Thànhhy vọng qua đây mọi người đã chọn được chất liệu phù hợp với tiêu chí thiết kế hộp quà của mình. Liên hệ chúng tôi ngay hôm nay nếu cần được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm.

