Lựa chọn đúng và trúng các vấn đề nổi cộm để tăng cường giám sát, chất vấn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các Ban của HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Mỗi đại biểu cần chọn từ 3 đến 5 nội dung tâm đắc nhất, cung cấp luận cứ để tham mưu cho lãnh đạo Ban triển khai thực hiện nhiệm vụ khảo sát, giám sát, chất vấn. Đặc biệt, luôn nắm bắt và gần gũi với cử tri, để đại biểu dân cử lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó phản ánh trung thực và giải quyết hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ngày 8/4, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, chủ trì buổi làm việc với các Ban của HĐND tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo, ủy viên các Ban của HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào kết quả hoạt động quý I năm 2026; quy chế làm việc, việc xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, kế hoạch năm 2026.

Đặc biệt, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch thẩm tra các Tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết; các văn bản thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh khi được phân công; hoạt động khảo sát, giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề; hoạt động tiếp xúc cử tri...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đội ngũ cán bộ cần đổi mới tác phong, phương pháp, lề lối làm việc; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian trong công tác, tiến độ công việc phải mang tính chủ động rất cao, hằng ngày phải có sản phẩm cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Các Ban HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thiện xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, kế hoạch năm. Theo đó, mỗi đại biểu nên xây dựng cho mình kế hoạch hoạt động, trong đó lựa chọn những vấn đề chuyên sâu mà mình được đào tạo, phụ trách; đổi mới công tác thẩm tra theo hướng chuyên sâu, chủ động, phản biện cao và gắn liền với thực tiễn, đặc biệt phải có chính kiến, lập luận và đánh giá tác động.

Lựa chọn đúng và trúng các vấn đề nổi cộm được Nhân dân, cử tri quan tâm để tăng cường giám sát, chất vấn, tổ chức hội thảo để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị, tránh để xảy ra tình trạng các kiến nghị giám sát không được thực hiện. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn; việc giám sát ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã.

Tập trung vào dự báo và đánh giá tác động chính sách của nghị quyết, trong tham mưu hủy bỏ các nghị quyết không còn phù hợp, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù để đảm bảo mỗi nghị quyết phải xuất phát từ thực tiễn và phục vụ tốt cho đời sống Nhân dân. Chủ động phối hợp chặt với các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực và ban hành các văn bản; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp trong hoạt động khảo sát, giám sát. Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công khai đường dây nóng nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời, nhanh chóng các phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Mỗi đại biểu cần chọn từ 3 đến 5 nội dung tâm đắc nhất, cung cấp luận cứ để tham mưu cho lãnh đạo Ban triển khai thực hiện nhiệm vụ khảo sát, giám sát, chất vấn. Đặc biệt, luôn nắm bắt và gần gũi với cử tri, để đại biểu dân cử lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó phản ánh trung thực và giải quyết hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Quốc Hương