LG Clinic dẫn đầu xu hướng với 5 công nghệ làm đẹp chuẩn y khoa

Ngành thẩm mỹ tại Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ với sự góp mặt của nhiều công nghệ tiên tiến, giúp tối ưu hóa hiệu quả làm đẹp mà không cần can thiệp dao kéo. Trong cuộc đua này, LG Clinic đang khẳng định vị thế tiên phong khi đầu tư mạnh vào loạt công nghệ làm đẹp độc quyền, mang đến trải nghiệm làm đẹp an toàn – nhanh chóng – hiệu quả cao.

Không gian làm đẹp sang trọng tại LG Clinic với thiết kế sang trọng và nội thất cao cấp.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, LG Clinic lọt vào "Top 10 Thẩm mỹ viện tốt nhất Việt Nam 2024", không chỉ nhờ chất lượng dịch vụ mà còn bởi sự chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ làm đẹp cao cấp. Hệ thống này đã xây dựng được hàng loạt công nghệ độc quyền, giúp khách hàng đạt được kết quả làm đẹp tối ưu mà không phải trải qua những phương pháp truyền thống kém hiệu quả.

LG Cool – Công nghệ triệt lông đột phá, chấm dứt "vi-ô-lông" cứng đầu

Triệt lông vĩnh viễn là một trong những dịch vụ cốt lõi giúp LG Clinic khẳng định thương hiệu và luôn được biết đến là địa chỉ triệt lông uy tín hàng đầu TPHCM.

Công nghệ triệt lông LG Cool là bước tiến mới giúp khách hàng loại bỏ vi-ô-lông một cách triệt để mà không gây tổn thương da.

Với bước sóng laser 810nm kết hợp đầu triệt lông lạnh -5 độ C, LG Cool tác động trực tiếp vào nang lông, cắt đứt nguồn dưỡng chất, khiến lông yếu dần và tự rụng mà không gây đau rát hay thâm sẹo. Công nghệ này đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận an toàn, mang lại hiệu quả triệt lông nhanh gấp 3 lần so với phương pháp truyền thống.

Công nghệ triệt lông LG Cool được FDA Hoa Kỳ chứng nhận an toàn.

Smart Light 6D – Công nghệ tắm trắng không lột tẩy, bật tone an toàn

Làn da trắng sáng, đều màu luôn là mong muốn của nhiều người, nhưng không phải phương pháp nào cũng đảm bảo an toàn. Hiểu rõ điều này, LG Clinic đã tiên phong ứng dụng công nghệ tắm trắng Smart Light 6D, giúp khách hàng bật tone da tự nhiên mà không gây bào mòn, kích ứng.

Công nghệ này kết hợp giữa ánh sáng đa chiều và dưỡng chất cao cấp, giúp làn da không chỉ sáng hơn mà còn khỏe mạnh từ sâu bên trong. Kết quả đạt được không chỉ làn da trắng sáng mà còn căng mịn, tràn đầy sức sống, không bị tình trạng bong tróc hay khô ráp như các phương pháp tắm trắng thông thường.

Công nghệ tắm trắng Smart Light 6D kết hợp quy trình chuyên sâu tại LG Clinic.

Doctor Laser – Phác đồ điều trị mụn chuyên sâu

Mụn không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo mà còn khiến nhiều người tự ti, đặc biệt là khi đã thử qua nhiều phương pháp nhưng vẫn không đạt hiệu quả. LG Clinic đã giải quyết bài toán này bằng liệu trình Doctor Laser, sử dụng đến 12 công nghệ chuyên sâu và 23 bước điều trị chuẩn y khoa.

Điểm khác biệt của Doctor Laser là khả năng loại bỏ vi khuẩn gây mụn, kiểm soát dầu nhờn, đồng thời thúc đẩy quá trình phục hồi da, giúp ngăn ngừa sẹo thâm và tái phát mụn. Nhờ công nghệ này, hàng nghìn khách hàng đã lấy lại được làn da sạch mụn, sáng khỏe chỉ sau một liệu trình.

Deep L-Picosure – Giải pháp “xóa thâm” hiệu quả vượt trội

Các vết thâm do mụn, cạo nhổ lông, ma sát tại các vùng nách, bẹn, mông luôn là nỗi ám ảnh vì rất khó điều trị dứt điểm. Thay vì các phương pháp kem bôi kém hiệu quả, LG Clinic đã đưa công nghệ trị thâm Deep L-Picosure vào quy trình trị thâm chuyên sâu.

Công nghệ này sử dụng tia laser siêu ngắn, giúp phá vỡ sắc tố melanin mà không gây tổn thương đến lớp da bên ngoài. Sau liệu trình, khách hàng sẽ thấy vùng da sáng đều màu, mịn màng hơn, không còn những vết thâm cứng đầu.

Deep Radio Frequency – Nâng cơ xóa nhăn không xâm lấn

Những nếp nhăn hay tình trạng da chảy xệ không còn là vấn đề nan giải khi đã có công nghệ Deep Radio Frequency (RF) tại LG Clinic. Công nghệ này sử dụng sóng RF tác động vào lớp hạ bì, giúp kích thích sản sinh collagen, từ đó cải thiện độ đàn hồi và săn chắc của da.

Không cần phẫu thuật, không đau rát, không mất thời gian nghỉ dưỡng, Deep Radio Frequency là giải pháp lý tưởng để giữ gìn nét thanh xuân một cách tự nhiên nhất.

Chia sẻ về chiến lược đầu tư mạnh vào công nghệ làm đẹp, ông Trần Minh Duy – đại diện LG Clinic, cho biết: "Chúng tôi tin rằng công nghệ chính là chìa khóa giúp ngành thẩm mỹ phát triển bền vững. Mục tiêu của LG Clinic không chỉ là mang đến những dịch vụ làm đẹp đơn thuần, mà còn là giúp khách hàng có được trải nghiệm an toàn và hiệu quả cao nhất. Đó là lý do chúng tôi liên tục cập nhật những công nghệ làm đẹp hiện đại nhất, độc quyền, đã được kiểm chứng về độ an toàn và hiệu quả. Sự đầu tư này không chỉ giúp LG Clinic tạo ra sự khác biệt trên thị trường, mà còn mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng."

Với loạt công nghệ làm đẹp độc quyền, LG Clinic đang từng bước vươn lên trở thành hệ thống thẩm mỹ công nghệ cao hàng đầu Việt Nam.

Sự kết hợp giữa công nghệ – chuyên gia thẩm mỹ – dịch vụ khách hàng đẳng cấp giúp LG Clinic giữ vững vị thế tiên phong trong ngành thẩm mỹ.

