Lễ ra quân phân khu The Glory: Cú hích mới của dự án Heragon City tại Thanh Hóa

Ngày 21/7, lễ ra quân phân khu The Glory thuộc Khu đô thị Heragon City đã chính thức diễn ra với sự quy tụ của hơn 600 chuyên viên kinh doanh.

Với chủ đề “Chọn rực rỡ, chạm vinh quang”, sự kiện không chỉ kích hoạt chiến dịch ra quân phân khu mới, mà còn là bước tạo đà quan trọng cho giai đoạn phát triển bứt phá của khu đô thị Hergon City tại thị trường bất động sản khu vực.

Khởi động hành trình đưa The Glory ra thị trường

Lễ ra quân có sự tham dự của đại diện Chủ đầu tư Fortune, đơn vị Quản lý và Phát triển dự án MBLand, đơn vị Phát triển kinh doanh WeLand, các đơn vị ngân hàng đối tác cùng hệ thống 14 đại lý phân phối chính thức của Heragon City.

Ông Cù Anh Tuấn, Giám đốc Điều hành MBLand, đại diện đơn vị quản lý và phát triển dự án phát biểu khai mạc sự kiện.

Sự kiện quy tụ hơn 600 chuyên viên kinh doanh, đánh dấu bước khởi động quan trọng trong chiến dịch đưa The Glory ra mắt thị trường. Đây là phân khu thứ 2 thuộc dự án Heragon City được giới thiệu đến khách hàng và nhà đầu tư sau thành công của phân khu The Legacy ra mắt vào tháng 4/2026.

Đại diện đơn vị quản lý và phát triển dự án MBLand cho biết, The Glory hướng đến phân khúc khách hàng có mong muốn về không gian sống giàu tiện ích ngay giữa trung tâm thành phố sôi động. Đồng thời, các sản phẩm nhà đất tại đây có lợi thế linh hoạt kinh doanh khai thác dòng tiền, cũng như vẫn đảm bảo được khả năng tích luỹ tài sản về lâu dài.

Bà Cao Thúy Hằng, Phó TGĐ WeLand, đại diện đơn vị phát triển kinh doanh, tham gia đào tạo chuyên sâu dự án.

Trong khuôn khổ chương trình, đơn vị phát triển kinh doanh WeLand đã tổ chức đào tạo chuyên sâu về The Glory cho toàn thể chuyên viên kinh doanh. Không chỉ cung cấp bức tranh toàn cảnh về sản phẩm, đại diện WeLand khẳng định niềm tin đồng hành cùng dự án là nhờ những lợi thế thực tế: quy hoạch bài bản, cảnh quan nội khu đã hình thành và dần hoàn thiện, định hướng phát triển đô thị bền vững.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và các đơn vị đối tác được kỳ vọng biến lễ ra quân The Glory trở thành “cú hích” mạnh mẽ, chính thức mở ra hành trình đưa phân khu mới của Heragon City tiếp cận và bùng nổ trên thị trường.

Mảnh ghép mới của khu đô thị công viên nội đô bên dòng sông Mã

Nằm trong tổng thể khu đô thị 57,9 ha đã hoàn thiện hạ tầng, tiện ích ngay bên bờ Nam sông Mã, The Glory chính là mảnh ghép mới đầy ấn tượng của Heragon City. Phân khu hướng tới nhóm khách hàng trẻ với nhu cầu về một không gian sống hiện đại giữa nội đô, kết nối thuận tiện và giàu trải nghiệm.

Với quy mô 12,3ha, The Glory dự kiến cung ứng ra thị trường 402 sản phẩm bao gồm biệt thự, nhà phố và liền kề. Với diện tích linh hoạt, các dòng sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau từ an cư, đầu tư kinh doanh đến tích sản lâu dài.

The Glory hướng đến các gia đình trẻ với hệ đa tiện ích nội khu, đáp ứng mọi nhu cầu sống nơi ngưỡng cửa.

Một trong những lợi thế nổi bật của The Glory chính là vị trí “mặt sông - ôm hồ - giữa lòng phố thị”, kết nối trực tiếp với hệ thống công viên, mặt nước và chuỗi tiện ích chung của Heragon City. Bên cạnh đó, The Glory còn được định hướng phát triển thêm các không gian thương mại, cảnh quan và sinh hoạt chung, tạo nền tảng cho một cộng đồng năng động, nơi cư dân vừa có thể tận hưởng chất lượng sống, vừa khai thác các giá trị kinh doanh.

Với nền tảng từ một khu đô thị đang từng bước hoàn thiện, hệ sinh thái tiện ích đa dạng cùng chiến lược phát triển dài hạn, The Glory được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng cộng đồng cư dân tại Heragon City, đồng thời góp phần tạo thêm dấu ấn mới cho thị trường bất động sản Thanh Hóa trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Heragon City: Sông dệt phồn vinh - Đất thêu phú quý Một sản phẩm được phát triển bởi MBLand Đơn vị phát triển kinh doanh: Weland Đại lý phân phối chính thức: Mai Việt Land, Duy Tùng Land, FAM GROUP, 3SLand, STDC, Crown Realty, Home Plus, AVA Holdings, Bất Động Sản Bắc Bộ, Cen Land, MDV, An Quý Hưng, RBS, Thịnh Phát. Địa chỉ: Phường Hàm Rồng, Tỉnh Thanh Hóa CSKH: 024.9995.9888 Email: cskh@heragoncity.vn Website: heragoncity.vn

Tùng Dương (LN)