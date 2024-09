Lấp lánh trong đổ nát hoang tàn

Trong bài thơ “Đất nước”, nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã viết: “Nước Việt Nam từ máu lửa/ Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”!

Những câu thơ ấy đã đi cùng năm tháng, đúng với rất nhiều hoàn cảnh, và có lẽ sau lũ bão xảy ra ở nhiều tỉnh phía Bắc mới đây, nơi này rồi cũng sẽ “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Chúng ta có niềm tin vào điều đó, vì cả nước luôn bên người dân vùng lũ. Vì đã có những con người quên thân mình vì sự an nguy của người dân vùng lũ. Trước hết, họ là những chiến sĩ công an Nhân dân, Bộ đội Cụ Hồ làm nhiệm vụ giúp người dân vùng lũ sơ tán, cứu tài sản giúp dân, đóng vai trò nòng cốt trong ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Sẵn sàng gác lại riêng tư và sự bình an của gia đình, không màng đến mạng sống của chính mình và người thân, những người chiến sĩ ấy đã lao vào lũ xiết, ngâm mình trong mưa rét xuyên đêm, đạp lên ngổn ngang đất đá để giành lại sự sống, giành lại tài sản cho người dân. Còn có chiến sĩ công an lấy thân mình chặn nguy cơ vỡ đê, có người trắng đêm băng rừng trong điều kiện sạt lở bủa vây tứ phía để tìm người dân mất tích. Có những chiến sĩ đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ, nhưng khi hay tin, đồng đội của các anh không chùn bước, vẫn tiếp tục hành trình. Họ đã cho thấy một khí phách, cốt cách, tâm hồn, sự hy sinh quên mình khó có thể xúc động hơn.

Đáng nói là, trong hiểm nguy, trong ngổn ngang bùn đất, trong mênh mông nước bủa vây tứ bề không chỉ có những chiến sĩ bộ đội, công an lao vào điểm nóng. Trong bão và sau bão chúng ta đã chứng kiến có rất nhiều người khác không quản vất vả, hy sinh để khắc phục hậu quả của thiên tai. Trong số họ, một cô giáo mầm non đã làm xúc động mạng xã hội trong những ngày qua khi tấm ảnh cô trong lấm lem bùn đất tựa vào đống đổ nát nhai mì tôm sống qua cơn đói để tiếp tục chạy đua với công việc dọn sạch trường học kịp đón đàn em thơ trở lại, được đồng nghiệp chụp và đăng trên fanpage nhà trường. Hình ảnh ấy chính là hiện thân của sức sống mãnh liệt, khát vọng vươn lên của người dân vùng lũ...

Sự quả cảm, hy sinh của những con người trên trận tuyến chống lại cuồng phong, giặc nước ấy rồi sẽ lan tỏa, kiến tạo sức mạnh thúc đẩy nhanh hơn quá trình tái thiết những vùng đất vừa phải hứng chịu thiên tai. Và nữa, sự hy sinh đó cũng là hình ảnh rất đáng giá góp phần giáo dục, cảm hóa căn bệnh vô cảm, vô trách nhiệm của rất nhiều người đang thờ ơ với những vấn đề bức xúc của xã hội, trong đó có cả những cán bộ đã bỏ nhiệm sở trong những ngày nước sôi lửa bỏng vừa qua.

Thiên tai quá kinh hoàng, nhưng từ chính đổ nát hoang tàn, mất mát đau thương ấy chúng ta thêm thấu cảm sự lấp lánh tình người và bài ca trách nhiệm. Rồi làng Nủ và nhiều bản làng khác vừa trải qua cơn lũ bão kinh hoàng sẽ lại “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” như Sa Ná, Trà Leng, Rào Trăng... hồi sinh trên đất chết.

Thái Minh