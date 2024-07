Lặng thầm đóng góp cho sự thành công của Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hóa

Đằng sau những pha bóng đẹp mắt và những bàn thắng ngoạn mục tại Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hoá lần thứ III - năm 2024 là biết bao công sức của những con người thầm lặng, góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho giải đấu.

Đội ngũ kỹ thuật viên của Báo Thanh Hoá là những người luôn “túc trực” phía sau màn hình, đảm bảo từng khoảnh khắc của giải đấu được truyền tải sống động đến khán giả.

Từng bàn thắng, nụ cười và giọt nước mắt của các cầu thủ nhí đều được đội ngũ quay phim ghi lại một cách chân thực, đầy cảm xúc.

Vừa ghi hình, đội ngũ quay phim vừa kiểm tra đường truyền và hình ảnh trên sóng livestream.

Phóng viên luôn có mặt tại các trận đấu để kịp thời mang đến cho khán giả những bài viết chất lượng, hình ảnh chân thực.

Tổ trọng tài luôn phải tập trung cao độ để theo sát từng pha bóng, đưa ra những quyết định nhanh chóng, chính xác.

Các bình luận viên không chỉ cung cấp thông tin về trận đấu mà còn làm cho khán giả thêm phần hào hứng...

Sự an toàn của các cầu thủ nhí luôn được đặt lên hàng đầu, và đó là nhiệm vụ của tổ y tế. Họ luôn sẵn sàng để xử lý kịp thời những chấn thương.

Cuối cùng, để giải đấu diễn ra thuận lợi, các chiến sĩ công an đã không ngừng giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người tham dự.

Hoàng Phương - Hoàng Sơn