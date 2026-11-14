Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài, chắp cánh ước mơ và khát vọng cống hiến

Sáng 14/11, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly lần thứ 19 cho học sinh, sinh viên, giáo viên đạt thành tích trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng gia đình Giáo sư Lê Viết Ly.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh; gia đình Giáo sư Lê Viết Ly và đại diện Tập đoàn Sun Group.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt nêu rõ: Phong trào xây dựng quỹ khuyến học được xã hội hóa cao và phát triển rộng khắp. Trong những năm qua, các cấp Hội đã kiên trì vận động và làm tốt công tác xã hội hóa xây dựng quỹ khuyến học và các loại quỹ học bổng, chương trình hỗ trợ giáo dục với số lượng và giá trị quỹ ngày càng tăng. Nhờ đó, tỉnh Thanh Hóa luôn có tổng quỹ nhiều nhất cả nước.

Hiện nay, tổng số tiền quỹ khuyến học của tỉnh là 420 tỷ đồng (chưa kể quỹ khuyến học gia đình).

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt phát biểu tại buổi lễ.

Giáo sư Lê Viết Ly phát biểu tại buổi lễ.

Trong suốt chặng đường 19 năm qua, Quỹ học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly đã có những đóng góp không nhỏ đối với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và sự phát triển của ngành GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, tổng số tiền gia đình giáo sư ủng hộ, tài trợ cho tỉnh để xây dựng trường học, hỗ trợ thiết bị giáo dục, trao học bổng, trao thưởng là trên 80 tỷ đồng.

Đã có gần 8.000 học sinh được nhận học bổng, với mức 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/học sinh; gần 500 sinh viên được nhận học bổng liên tục đến khi tốt nghiệp đại học, với mức từ 10 triệu đến 15 triệu đồng/năm/sinh viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán, đại diện Hội Khuyến học tỉnh và Tập đoàn Sun Group trao thưởng cho các giáo viên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Sun Group trao thưởng cho các em học sinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Sun Group trao thưởng cho các em học sinh.

Năm nay, Quỹ học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly đã dành trên 2 tỷ đồng để trao tặng học bổng cho 460 học sinh, sinh viên vượt khó học tốt, học giỏi; 50 cán bộ quản lý giỏi, giáo viên giỏi, làm khuyến học xuất sắc và hỗ trợ kinh phí cho các trường học.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Lễ trao học bổng lần thứ 19 của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để chúng ta tri ân những người đã bền bỉ vun đắp cho sự nghiệp trồng người, biểu dương nghị lực vươn lên của học sinh, sinh viên và lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác giáo dục.

Các em học sinh tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ở xứ Thanh, sự thành đạt của một người con thường gắn với bao chắt chiu của gia đình, sự dìu dắt của thầy cô và niềm mong đợi của xóm làng. Bởi vậy, khuyến học đã trở thành một cách cộng đồng cùng chăm lo cho tương lai. Những gia đình, dòng họ khuyến học, những người con xa quê hướng về trường cũ, những hoạt động như Tết Khuyến học xứ Thanh đã góp phần bồi đắp nếp sống ấy. Truyền thống hiếu học là vốn quý của Thanh Hóa; trách nhiệm của chúng ta hôm nay là chuyển vốn quý ấy thành chất lượng con người, thành năng lực lao động, sáng tạo và cống hiến cho quê hương.

Tiếp nối truyền thống đó, giáo dục Thanh Hóa tiếp tục có những kết quả đáng trân trọng thời gian qua. Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, tỉnh có 86/90 học sinh dự thi đoạt giải, trong đó có 8 giải Nhất. Cùng với niềm tự hào ấy là sự nỗ lực hằng ngày của đội ngũ nhà giáo ở các vùng miền, nhất là những thầy, cô bám trường, bám lớp tại các bản làng xa xôi, kiên trì giúp học sinh vượt khó và tiến bộ.

Các em học sinh tại buổi lễ.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong toàn tỉnh. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trân trọng những đóng góp ấy, đồng thời xác định trách nhiệm tiếp tục chăm lo để các thầy, cô yên tâm công tác, phát huy năng lực và cống hiến.

Đồng chí trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp để chung sức xây dựng xã hội học tập của giáo sư, gia đình Giáo sư Lê Viết Ly và tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Tập đoàn Sun Group; đồng thời ghi nhận sự tận tâm của Hội Khuyến học các cấp, ngành giáo dục và các đơn vị đã kết nối, tổ chức để những tấm lòng đến với người học.

Các em học sinh tại buổi lễ.

Đồng chí cho rằng, mỗi suất học bổng đến đúng lúc có thể giúp một gia đình vơi đi nỗi lo, giúp một học sinh tiếp tục đến trường và một sinh viên vững bước trên con đường đã chọn. Sự giúp đỡ ấy còn gửi tới các em một niềm tin: nỗ lực của các em được trân trọng, tương lai của các em được cộng đồng quan tâm. Khi một người được học tập, trưởng thành và có khả năng giúp đỡ người khác, giá trị của sự sẻ chia tiếp tục được nhân lên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, Hội Khuyến học tỉnh và các cơ sở giáo dục tiếp tục chăm lo thiết thực cơ hội học tập của con em Nhân dân, ưu tiên những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng năng lực tự học và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ; đưa khuyến học, khuyến tài và học tập suốt đời đi sâu vào đời sống của mỗi cộng đồng. Cùng với đó, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội cho khuyến học, khuyến tài.

Đồng chí cho rằng, học bổng hôm nay là sự ghi nhận những cố gắng của các em và là sự gửi gắm niềm tin vào chặng đường phía trước. Do đó mong muốn các em giữ vững lòng tự trọng, trung thực trong học tập, kiên trì trước khó khăn và chủ động tìm kiếm tri thức. Hãy biết đặt mục tiêu cho mình, biết học từ thầy cô, bạn bè và thực tiễn; từng bước làm chủ kiến thức, kỹ năng để tự tin lập nghiệp.

Mỗi em có thể lựa chọn một ngành học, một nghề nghiệp, một nơi làm việc khác nhau. Điều đáng quý là trở thành người có năng lực, sống có trách nhiệm và luôn giữ tình cảm với quê hương. Khi có điều kiện, các em hãy tiếp nối sự giúp đỡ đã nhận được, nâng đỡ những người đi sau. Đó là cách thiết thực để tri ân gia đình, thầy cô, những tấm lòng đã đồng hành và làm bền thêm truyền thống hiếu học, nghĩa tình của xứ Thanh.

Với nền tảng ấy và sự chung sức của toàn xã hội, đồng chí tin tưởng công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh sẽ tiếp tục đem đến những cơ hội học tập thiết thực, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Quốc Hương