Lamori Resort & Spa: Tìm về nốt lặng vàng son ngày Tết

Tết, trong tâm thức của người Việt, thường là những ngày rộn rã của tiếng pháo, của những cuộc gặp gỡ ồn ào và nhịp điệu hối hả. Nhưng giữa dòng chảy bất tận ấy, có bao giờ bạn thèm một cái Tết khác đi? Cái Tết không phải để “ăn”, để “chơi”, mà là để “thở”, để quay về nương náu trong sự yên ả để tâm hồn được vỗ về, chữa lành.

Nếu tâm hồn bạn đang tìm kiếm một bến đỗ như thế, Lamori Resort & Spa, viên ngọc ẩn mình giữa vùng đất linh thiêng Lam Kinh (Thanh Hóa) chính là câu trả lời hoàn hảo cho mùa xuân này.

Bản giao hưởng của thiên nhiên và lịch sử.

Lamori trông như một “bảo tàng sống” giao thoa giữa trầm tích văn hóa và hơi thở đương đại. Đặt chân đến những ngày đầu năm, bạn sẽ như bước vào thế giới tách biệt hoàn toàn với khói bụi thị thành. Kiến trúc tại Lamori là một sự sáng tạo đầy tinh tế: những căn Bungalow mộc mạc nép mình bên sườn đồi, vài ba căn biệt thự Over Water Villa sang trọng soi bóng xuống nước, tất cả đều khiêm cung nhường chỗ cho thiên nhiên minh tường.

Buổi sáng ngày mới tại đây bắt đầu với màn sương bạc lãng đãng phủ giăng trên mặt hồ Vua Lê. Mặt nước lăn tăn như tấm gương soi chiếu cả bầu trời xuân, bao quanh là những hàng cây xanh mướt uốn lượn nhấp nhô nghiêng mình.

Hòa mình vào thiên nhiên trong lành, tươi đẹp.

Tết của sự tĩnh tại

Nhưng cái “Tĩnh” đặc trưng tại Lamori không đồng nghĩa với sự buồn tẻ. Ngược lại, đó là sự tĩnh lặng đầy ắp cảm xúc.

Mùa này, hãy thử thay đổi thói quen. Thay vì tất bật với mâm cao cỗ đầy, bạn có thể dành thời gian tản bộ trên những con đường lát đá quanh co, hít hà mùi hương của hoa cỏ và đất trời xứ Thanh. Hay đơn giản thả mình trong làn nước ấm áp, cảm nhận từng giác quan được đánh thức bởi quy trình trị liệu chuyên sâu có thể tùy biến theo sở thích tại khu spa đẳng cấp.

Cân bằng thể chất – thư giãn tâm hồn.

Sự tĩnh tại ở Lamori còn là những khoảnh khắc chiêm nghiệm quý giá. Đứng từ đài quan sát với thiết kế UFO độc đáo, biểu tượng của sự bứt phá hướng tới tương lai, nơi chúng ta có thể phóng tầm mắt ôm trọn vùng đất Lam Sơn hào hùng. Đó là lúc thấy lòng mình lắng lại, biết ơn quá khứ và sẵn sàng tâm thế cho năm 2026 thật hứng khởi.

Tết của quý tộc

Sự sang trọng tại Lamori không phô trương bằng cái gì choáng ngợp, mà chỉ thể hiện qua sự thấu hiểu và phục vụ tận tâm.

Đó là những bữa tiệc tất niên hay tân niên được chuẩn bị tỉ mỉ tại nhà hàng Lotus, Sunrise hoặc Pearl. Ẩm thực ngày Tết tại đây là cuộc đối thoại lý thú giữa phong vị cổ truyền và tinh hoa ẩm thực Á - Âu. Một chiếc bánh chưng xanh truyền thống, một món đặc sản nem chua được nâng tầm bởi bàn tay tài hoa của các đầu bếp 5 sao, hoặc thưởng thức ly cocktail mê man bên hồ bơi vô cực... tất cả đều tạo nên chuỗi trải nghiệm vị giác khó cưỡng.

Câu chuyện trong mỗi món ăn.

Lamori Resort & Spa dịp Tết này không phải là nơi chốn để đi, mà là nơi để trở về. Trở về với thiên nhiên nguyên bản, trở về với văn hóa cội nguồn, và quan trọng nhất, trở về với chính bản thân mình sau một năm dài vất vả.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: LAMORI Resort & Spa Địa chỉ: Thôn Quyết Tâm, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam Fanpage: https://www.facebook.com/Lamoriresort.spa?locale=vi_VN SĐT: 02373 676 999 Gmail: lamoriresort@gmail.com Website: https://lamoriresort.com

Đan Hoa - Nguyễn Lương