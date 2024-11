Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ phường Lam Sơn

Sáng 6/11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ phường (6/11/1954 - 6/11/2024).

Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao bức trướng và lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ phường Lam Sơn.

Tới dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa; lãnh đạo một số phường, xã; các đồng chí nguyên lãnh đạo phường cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân phường Lam Sơn.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Ngày 6/11/1954, Chi bộ khu phố 5 và khu phố 6 (tiền thân của Đảng bộ phường Lam Sơn ngày nay) được thành lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong phong trào cách mạng ở địa phương lúc bấy giờ.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Đầu năm 1961, dưới sự chỉ đạo của thị ủy, các khu phố của thị xã Thanh Hóa chia thành các tiểu khu. Khu phố 5 và khu phố 6 được chia thành 6 tiểu khu. Đến tháng 12/1963, để phù hợp với tình hình mới của phong trào cách mạng, thị xã Thanh Hóa ra quyết định sáp nhập 6 tiểu khu thuộc khu phố 5 và khu phố 6 thành tiểu khu Hoàng Hoa Thám. Theo đó, Chi bộ tiểu khu Hoàng Hoa Thám được thành lập với gần 90 đảng viên.

Đồng chí Lê Ngọc Linh, Bí thư Đảng ủy phường Lam Sơn trình bày diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm.

Đầu năm 1972, thực hiện chủ trương chuyển chi bộ các tiểu khu trong toàn thị xã lên Đảng bộ cơ sở, Chi bộ tiểu khu Hoàng Hoa Thám chuyển thành Đảng bộ tiểu khu Hoàng Hoa Thám do đồng chí Vũ Hữu Duỵ làm Bí thư Đảng ủy.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phường Lam Sơn đã tiễn đưa 837 người con ưu tú lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường, góp phần cùng quân, dân cả nước làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Nguyên lãnh đạo phường Lam Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Sau năm 1975, trước yêu cầu phát triển mới, ngày 3/1/1981, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 03/CP “Về việc thống nhất tên gọi các đơn vị hành chính nội thành, nội thị”. Căn cứ quyết định của Chính phủ, ngày 3/7/1981, theo Quyết định số 511-TC/UBTH của UBND tỉnh Thanh Hóa, các tiểu khu của thị xã Thanh Hóa đều chuyển thành phường. Tiểu khu Hoàng Hoa Thám chuyển thành phường Lam Sơn.

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trải qua 16 kỳ đại hội, hiện nay Đảng bộ phường Lam Sơn có 592 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc. Qua mỗi kỳ đại hội, Đảng bộ phường ngày càng lớn mạnh và phát triển toàn diện về mọi mặt. Xác định “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; lấy đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thoát nghèo bền vững làm mục tiêu phát triển”, Đảng bộ phường Lam Sơn đã đề ra nhiều nghị quyết, giải pháp phù hợp; đồng thời tranh thủ thời cơ, sự giúp đỡ của cấp trên để tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Năm 2023, phường Lam Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận phường đạt các tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao; năm 2024 phường được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Với nhiều thành tích đạt được trong 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Lam Sơn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương kháng chiến hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn, cổ vũ Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Lam Sơn tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để gặt hái thêm nhiều kết quả toàn diện hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Lê Mai Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trao quyết định công nhận phường Lam Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa và các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mang dòng chữ “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, bứt phá, phát triển” tặng Đảng bộ phường Lam Sơn. Đồng chí Lê Mai Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trao quyết định công nhận phường Lam Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024.

Lãnh đạo phường Lam Sơn tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua đã được phường Lam Sơn tặng giấy khen.

Tố Phương