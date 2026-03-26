Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Thiệu Hóa khóa III, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Trọng Trang, Bí thư Đảng ủy tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2026 -2031.

Chiều 26/3/2026, HĐND xã Thiệu Hóa khóa III, nhiệm kỳ 2026 -2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo quy định.

Tại kỳ họp, HĐND xã Thiệu Hóa đã xem xét, thông qua báo cáo của Ủy ban bầu cử xã và tiến hành xác nhận tư cách 24 đại biểu HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2026 -2031. Quá trình xác nhận được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, bảo đảm các đại biểu trúng cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Trên cơ sở đó, với tinh thần dân chủ, khách quan và trách nhiệm, HĐND xã đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt. Đồng chí Nguyễn Trọng Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021 -2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026 -2031; đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 -2031; đồng chí Vũ Tuấn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026 -2031.

Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh các Trưởng Ban của HĐND, các Phó Chủ tịch UBND xã, Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm cơ cấu, số lượng theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kỳ họp cũng đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, như: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh của HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 và chương trình giám sát năm 2026; Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2026- 2031; và Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Trọng Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa III có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy và định hướng nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ. Do đó, ngay sau kỳ họp, các đại biểu HĐND xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

UBND xã và các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức triển khai hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm đồng bộ, quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, làm cơ sở thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2026 - 2031.

Thanh Mai