Thúc đẩy hàng hóa lưu thông qua Cảng Nghi Sơn - chính sách mới, kỳ vọng mới

Ban Quản lý KKTNS&CKCN cam kết đồng hành cùng hãng tàu và doanh nghiệp phát triển dịch vụ tại cảng Tiềm năng xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn được dự báo trong thời gian tới là rất khả quan, với sự phát triển đa dạng các mặt hàng, các thị trường xuất nhập khẩu của DN tỉnh Thanh Hóa và DN các tỉnh lân cận. Với những lợi thế về vị trí địa lý, giao thông của khu vực Cảng Nghi Sơn cùng chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13-7-2022 của HĐND tỉnh là một sự quyết tâm lớn của tỉnh Thanh Hóa nhằm thu hút đẩy mạnh lưu chuyển hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn. UBND tỉnh, các sở, ngành và Ban Quản lý KKTNS&CKCN sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ, đồng hành cùng với các hãng tàu, DN khi mở tuyến và thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn. Bên cạnh việc ưu tiên đẩy mạnh đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cảng, hệ thống giao thông, máy móc, thiết bị, luồng lạch, dịch vụ... bảo đảm tiếp nhận, phục vụ tốt nhất cho các tàu, phương tiện ra vào cảng, Ban Quản lý KKTNS&CKCN cam kết sẽ phối hợp cùng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, hải quan, thuế; đẩy mạnh quảng bá Cảng Nghi Sơn trên hệ thống cảng biển quốc tế để thu hút các hãng tàu, các DN trên thế giới đến tìm hiểu, đầu tư, khai thác; tuyên truyền chính sách từ Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND để các DN đến và sử dụng dịch vụ tại Cảng Nghi Sơn; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các DN, hãng tàu, nhất là đơn giản thủ tục thụ hưởng các chính sách. Đơn vị cũng sẽ phối kết hợp với các DN nghiên cứu giảm giá thành các loại phí dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh, thu hút nhiều DN tham gia tìm hiểu, xuất nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn, đưa Nghị quyết 248/2022/NQ-HĐND phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Nguyễn Tiến Hiệu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKTNS&CKCN Tạo thuận lợi hết mức về thủ tục xuất nhập khẩu đối với hàng hóa lưu thông qua cảng Hiện nay hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua Cảng Nghi Sơn đã được nhiều khách hàng biết đến, nhất là khi hãng tàu CMA-CGM đầu tư tuyến container vận chuyển hàng hóa qua cảng. Từ những chuyến tàu của hãng CMA-CGM đã đưa hàng hóa từ Cảng Nghi Sơn xuất khẩu đi 41 nước tại 114 cảng, hàng nhập khẩu đến từ 11 nước và 24 cảng và đi đến hầu hết các châu lục (trừ châu Phi) thông qua việc nối tuyến. Theo khảo sát của các đơn vị vận hành cảng, các hãng tàu, tiềm năng xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn còn dư địa rất lớn, với sự đa dạng hóa nguồn hàng. Lâu nay, mặc dù hàng may mặc đang là mặt hàng xuất nhập khẩu chủ đạo của Thanh Hóa, Nghệ An nhưng do tần suất chuyến đi chưa hợp lý, dẫn đến hàng hóa này vẫn chủ yếu vận chuyển qua Cảng Hải Phòng. Với định hướng thu hút mạnh các chuyến tàu nội Á, sẽ tạo sự cạnh tranh và đa dạng lựa chọn hơn cho các DN đến tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng, giúp tăng thu nguồn ngân sách từ hoạt động thu thuế xuất nhập khẩu. Cùng đồng hành hỗ trợ các hãng tàu, các DN tham gia phát triển dịch vụ tại Cảng Nghi Sơn, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Nghi Sơn sẽ thực hiện đồng thời nhiều giải pháp để đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa, kịp thời hỗ trợ cho các hãng tàu giải phóng nhanh hàng hóa và phục vụ kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Trong đó, đơn vị sẽ chú trọng nhóm giải pháp tạo thuận lợi về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, áp dụng phương thức điện tử để rút ngắn thời gian, giảm chi phí thủ tục hành chính, tăng cường cán bộ tiếp nhận và xử lý thủ tục thông quan hàng hóa, giảm chi phí lưu kho bãi, giải phóng container để các DN quay vòng đóng hàng hóa xuất nhập khẩu. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, đơn vị cũng thành lập các tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu kèm các danh sách cán bộ, số điện thoại cấp chi cục làm việc 24/7 để kịp thời tiếp nhận, xử lý các vướng mắc của người khai hải quan, bảo đảm hỗ trợ giải quyết thông quan nhanh hàng hóa. Lê Hồng Phong Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Nghi Sơn SITC sẽ sớm tính toán việc đầu tư hãng tàu container qua Cảng Nghi Sơn Công ty TNHH SITC là hãng tàu lớn thứ 14 thế giới, với hơn 100 tàu vận tải container. Năm 2021, SITC đứng đầu khu vực phía Bắc về dịch vụ vận tải container xuất nhập khẩu, với năng lực hơn 500.000 TEU. Hiện nay, đơn vị thực hiện vận chuyển từ 30 - 40 chuyến tàu container/tuần thông qua các cảng chính tại TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Chu Lai - Quảng Nam. Đơn vị rất có thiện chí tìm hiểu đầu tư để mở rộng dịch vụ tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh để tăng năng lực khai thác và đã tiến hành khảo sát tại Cảng Nghi Sơn trong vài năm gần đây. Theo khảo sát, chúng tôi nhận thấy phát triển dịch vụ tại Cảng Nghi Sơn có tiềm năng về lâu dài. Qua khảo sát cung đường và mặt hàng đi từ Cảng Nghi Sơn, chúng tôi nhận thấy chủ yếu hàng hóa đi và đến các quốc gia, như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc để xuất và nhập nguyên phụ liệu, sản phẩm hàng may mặc. Tuy nhiên, để xây dựng được mức cước ưu đãi, cạnh tranh cho DN, chúng tôi sẽ tìm hiểu và đề xuất Ban Quản lý KKTNS&CKCN kết nối các hãng tàu cùng hợp tác phát triển dịch vụ tại đây. Đồng thời, cũng đề nghị các đơn vị lai dắt, xếp dỡ tại cảng nghiên cứu áp dụng mức giá cạnh tranh so với Cảng Hải Phòng, góp phần giảm chi phí tổng thể của các bên xuống. Các đơn vị làm thủ tục thông quan cũng hỗ trợ thêm về thủ tục hành chính để các tàu giải phóng nhanh hàng hóa, giúp các DN nhận hàng nhanh chóng và giảm chi phí cho các hãng tàu. Nguyễn Tuấn Điệp Giám đốc Phát triển kinh doanh Công ty TNHH SITC Chính sách mới có thể bù được phí chênh lệch vận chuyển cho doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn là đơn vị đầu tiên phục vụ hãng tàu container mở tuyến tại Cảng Nghi Sơn. Theo khảo sát, phân tích tiềm năng phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hóa tại Cảng Nghi Sơn, chúng tôi nhận thấy dư địa thụ hưởng chính sách này rất lớn. Hiện nay, hàng hóa vận chuyển qua Cảng Nghi Sơn chủ yếu là hàng rời, với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là tài nguyên, clinker, dăm gỗ, hàng nhập khẩu đến 95% là phế liệu sản xuất thép, trong khi xu thế tiến tới sẽ phát triển mạnh lên vận chuyển bằng container và nguồn hàng được dự báo sẽ rất đa dạng. Theo số liệu đơn vị khảo sát, năm 2021 cả nước có 14,7 triệu TEU hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cảng. Trong đó, lượng hàng hóa thông qua Cảng Hải Phòng là 6 triệu TEU. Về dư địa hàng hóa thông qua Cảng Nghi Sơn ước khoảng 150.000 TEU của các DN Thanh Hóa, Nghệ An. Mặc dù đây là con số rất nhỏ so với cả nước và các cảng khác nhưng đã đủ để các hãng tàu mở tuyến, phát triển dịch vụ container quốc tế qua Cảng Nghi Sơn. Bởi điển hình như với hãng tàu CMA-CGM, mỗi chuyến tàu cần vận chuyển từ 400 - 600 TEU, hàng năm cần nguồn hàng khoảng 30.000 TEU đã là lý tưởng để hãng thực hiện dịch vụ. Như đã phân tích, trước kia, các DN chưa mặn mà đưa hàng hóa về Cảng Nghi Sơn phần lớn do chi phí vận chuyển đường bộ cao. Với chính sách mới được ban hành, hỗ trợ 2 - 3 triệu đồng/container được tính toán có thể bù đắp chi phí này. Cùng với việc các hãng tàu cũng được nâng mức hỗ trợ lên 500 triệu đồng/chuyến và mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng với tàu container nội địa 300 triệu đồng/chuyến, các hãng tàu sẽ có thể giảm giá cước cho các DN lựa chọn. Do đó, chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt trong thu hút cả các hãng tàu và DN về với Cảng Nghi Sơn. Phan Đào Vũ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn - đơn vị vận hành Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn