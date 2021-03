Thị xã Nghi Sơn vượt khó thực hiện “mục tiêu kép”

Mặc dù là địa bàn có nhiều dự án trọng điểm phải triển khai, trong khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp... Song với những nỗ lực cố gắng, thị xã Nghi Sơn đã hoàn thành “mục tiêu kép” với những kết quả nổi bật là tăng thu ngân sách và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại các dự án trọng điểm.

Giải phóng mặt bằng tại phường Mai Lâm.

Từ kết quả công tác GPMB...

Có thể nói, công tác GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu năm UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành nhiều kế hoạch thực hiện cũng như các giải pháp căn cơ.

Trọng tâm là các dự án hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông - Vận tải và tỉnh làm chủ đầu tư, các dự án trọng điểm trong Khu Kinh tế Nghi Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Điều đó thể hiện qua việc, UBND thị xã đã ban hành quyết định để đảm bảo thu hồi đất đối với trên 3.200 lượt hộ, hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường hơn 500 tỷ đồng cho gần 2.800 hộ.

Bên cạnh đó, thị xã đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt công tác GPMB. Thị xã đã ban hành 156 quyết định cưỡng chế thu hồi đất tại các xã, phường: Trường Lâm, Tân Trường, Hải Bình, Mai Lâm, Trúc Lâm, Xuân Lâm, Tùng Lâm, Hải Hòa, Hải Hà... Tại các dự án: Đường dây 500KV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào lưới điện quốc gia; đường Bắc Nam 2; đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn; đường vào Nhà máy Xi măng Đại Dương; đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn; đường Đông Tây 1 kéo dài; tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa của Công ty CP Hiền Đức; đường trục chính phía Tây; cải dịch sông Tuần Cung; Cảng Container 2 và hậu cần Cảng Nghi Sơn.

Thị xã đã tổ chức 5 phương án cưỡng chế thu hồi đất tại 5 dự án đảm bảo đúng quy định. Quá trình thực hiện được Sở Tư pháp và Công an tỉnh quan tâm góp ý kịp thời từ khâu xây dựng phương án cưỡng chế đến tổ chức thực hiện (gồm Dự án đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn tại phường Mai Lâm; đường Bắc Nam 2 đoạn qua phường Hải Bình; đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn tại phường Hải Thượng; Dự án nguyên đơn cầu vượt qua Quốc lộ 1A; Dự án đường vào Nhà máy Xi măng Đại Dương tại xã Tân Trường).

Đối với Dự án mở rộng tuyến đường C-C3 Khu du lịch biển Hải Hòa. Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án đã hoàn thành 100% công tác kiểm kê hiện trạng và áp giá bồi thường, hiện nay đang tổ chức công khai lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 3 dự án khu tái định cư.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của Đảng bộ, chính quyền thị xã Nghi Sơn mà hầu hết các dự án được triển khai trên địa bàn thị xã được đảm bảo về tiến độ giải phóng và bàn giao mặt bằng sạch. Con số 97,86% so với kế hoạch là kết quả cao nhất từ trước đến nay về công tác GPMB tại thị xã. Có thể nói, công tác GPMB đạt được kết quả cao như hiện nay là nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thị xã Nghi Sơn, thực hiện một cách kiên quyết theo đúng chủ trương, đường lối của Nhà nước và của tỉnh, sự đồng thuận của Nhân dân...

... Đến tăng thu ngân sách

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song nhìn chung tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020 thị xã Nghi Sơn vẫn đạt những kết quả khả quan. Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước trong năm của thị xã ước đạt 1.951 tỷ đồng, tăng 89,7% dự toán tỉnh giao, tăng 55,9% dự toán HĐND thị xã giao và tăng 20,9% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn ước được 645,3 tỷ đồng, tăng 106,8% dự toán tỉnh giao, tăng 20,6% dự toán HĐND thị xã giao và tăng 32,3% so với cùng kỳ; thu bổ sung ngân sách cấp trên được 1.159,2 tỷ đồng, tăng 61,7% dự toán giao và tăng 11,7% so với cùng kỳ; thu kết dư ngân sách 69,6 tỷ đồng; thu chuyển nguồn năm trước sang là 77,1 tỷ đồng. Có 10/12 chỉ tiêu thu đạt từ 100% dự toán HĐND thị xã giao là: thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương tăng 173,1%; thu từ khối có vốn đầu tư doanh nghiệp nước ngoài tăng 58,6%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 100%; thuế thu nhập cá nhân tăng 44,2%; thu phí và lệ phí tăng 47,9%; thu tiền sử dụng đất đạt 100%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước tăng 720,8%... Có 2/12 chỉ tiêu không đạt dự toán HĐND thị xã giao là: Thu thuế từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh được 60 tỷ đồng, đạt 96,7%; lệ phí trước bạ 44 tỷ đồng, đạt 92,6%. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, những con số trên nói lên nỗ lực vượt khó vượt bậc của thị xã Nghi Sơn hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, đô thị ven biển trọng điểm của đất nước.

Bài và ảnh: Bảo Thanh