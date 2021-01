Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại BQL KKTNS&CKCN

Chiều 13 - 1, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (BQL KKTNS & CKCN) tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Theo báo cáo từ BQL KKTNS & CKCN tỉnh, năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng giá trị sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại, dịc vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý đạt khoảng 207.258 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2.681 triệu USD, tăng 34,1% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 5.100 triệu USD, tăng 13,34% so với cùng kỳ; tổng số lao động đang làm việc trên địa bàn KKT và các KCN khoảng 96.000 người, thu nhập bình quân đạt 5,7 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm, Ban đã tổ chức làm việc, trao đổi thông tin với 9 đoàn nhà đầu tư nước ngoài, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020, đã tham mưu cho UBND tỉnh trao Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ đầu tư cho 18 dự án, nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 11,8 tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL KKTNS & CKCN tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, đã có 25 dự án được cấp mới, trong đó có 22 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.431 tỷ đồng và 3 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 150 triệu USD. Cùng với đó, Ban đã cấp mới 91 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với tổng số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm là 1.778,31 tỷ đồng và 50,51 triệu USD. Lũy kế đến nay, KKT NS & CKCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 630 dự án. Trong đó có 570 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 156.489 tỷ đồng và 60 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 63.562 tỷ đồng, vốn thực hiện đối với dự án FDI đạt 11.184,9 triệu USD. Cùng với đó, Ban tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư, phát triển nhiều dự án kết cấu hạ tầng tại KKTNS & CKCN để để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở phân tích những điều kiện thực tế, năm 2021, Ban đã đưa ra nhiều giải pháp và mục tiêu phấn đầu cụ thể, như: Thu hút vốn đăng ký đầu tư mới đạt khoảng 20.000 tỷ đồng và 3 tỷ USD; tổng giá trị xuất khẩu đạt 3,5 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước đạt 20.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm thêm cho khoảng 10.000...

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2020 của BQL KKTNS & CKCN tỉnh, nhất là công tác thu hút đầu tư, quản lý doanh nghiệp, quản lý môi trường, cải cách hành chính... Theo đồng chí, năm qua, do ảnh hưởng nghiêm trọng của tỉnh hình dịch bệnh COVID-19 nhưng lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Ban đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ chung được tỉnh giao.

Bên cạnh những mặt đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nêu những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong những năm qua, đồng thời yêu cầu tất cả phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, có hướng khắc phục trong thời gian tới.

Với nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi chỉ đạo Ban cần tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phải chủ động tìm đến nhà đầu tư thay vì để nhà đầu tư tìm đến. Xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải đồng hành với nhà đầu tư cả trước trong và sau khi đầu tư dự án, tuyệt đối không để nhà đầu tư lúng túng, khó khăn trong triển khai các thủ tục và những đều kiện liên quan. Cùng với đó, phải tích cực đôn đốc các nhà đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng KKT, KCN còn dở dang nhiều năm qua để sẵn sàng đón các nhà đầu tư mới.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX, từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban phải thực hiện tốt nhiêm vụ được giao, các bộ phận liên quan phải tham mưu đúng, đủ, có trách nhiệm các nhiệm vụ liên quan, phải chịu trách nhiệm với công tác tham mưu của mình.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban và Công đoàn Ban phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các địa phương có KKT, KCN thực hiện tốt chế độ lương, tiền công, thưởng tết cho người lao động. Đồng thời quản lý chặt chẽ các vấn đề liên quan đến cháy nổ, các nhiệm vụ liên quan trong dịp tết.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Thi yêu cầu Đảng bộ BQL KKTNS & CKCN tỉnh quan tâm đào tạo cán bộ, xây dựng đảng bộ vững mạnh, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Cùng với đó, phải có định hướng với các doanh nghiệp mới thành lập để phát triển các tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên… trong doanh nghiệp.

Lãnh đạo BQL KKTNS & CKCN tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, lãnh đạo BQL KKTNS & CKCN đã trao giấy khen và các phần thưởng cho các thập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ban cũng ký cam kết thực hiện xây dựng nền hành chính phục vụ nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Lê Đồng