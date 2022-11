Đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn

Để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và phát huy hiệu quả chính sách tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn, góp phần bổ sung nguồn lực, động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, UBND tỉnh vừa có công văn số 15980/UBND-KTTC nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đến Khu kinh tế Nghi Sơn và các tuyến đường trục chính có tính kết nối liên vùng; phối hợp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến đường bộ ven biển chạy qua địa phận tỉnh Thanh Hóa, đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, tuyến đường sắt nối từ ga hàng hóa tại Cảng Nghi Sơn ra ga trung chuyển tại xã Trường Lâm và tuyến đường sắt nối Cảng Nghi Sơn theo quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn; Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa các sở, ban, ngành có liên quan về các dự án đầu tư mới sẽ triển khai giai đoạn 2021 - 2025 và các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh; qua đó, giúp các đơn vị chủ động trong công tác tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp thực hiện xuất nhập hàng hóa qua Cảng biển Nghi Sơn.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu các giải pháp ưu tiên, tập trung đầu tư các công trình giao thông kết nối; tổ chức kết nối, liên thông và phát triển vận tải đa phương thức (đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường biển, hàng không) để nâng cao năng lực hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, giảm chi phí vận tải; tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Cục Hàng Hải Việt Nam và các đơn vị có liên quan, sớm trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển.

Sở Công Thương đẩy mạnh hoạt động truyền thông về Hiệp định thương mại tự do (FTA), thông tin về các thị trường quốc tế, các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu; hướng 3 dẫn doanh nghiệp bổ sung các kiến thức liên quan đến thuế suất và tận dụng những ưu đãi khác do các FTA mang lại để thâm nhập thị trường, tăng trưởng xuất khẩu và đạt hiệu quả bền vững trong xuất khẩu hàng hóa; Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch hàng năm để vận động, thu hút doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn; Tham mưu tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, đặc biệt có sự tham gia của Hiệp hội các doanh nghiệp sản xuất ô tô, giày da, may mặc...; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để lan tỏa các chủ trương, chính sách của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp; Chủ động thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các cuộc gặp mặt, làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu ô tô và các ngành nghề phụ trợ để tuyên truyền, vận động và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về đầu tư và làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa tại Cảng biển Nghi Sơn; thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin thị trường, hỗ trợ cho doanh nghiệp mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình kết quả thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu để tham mưu cho UBND tỉnh có kế hoạch, giải pháp mở rộng khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu tăng thu so với dự toán Trung ương giao; tổng hợp kết quả công tác quản lý thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn và thu chi ngân sách hàng năm, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Hàng năm, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng biển Nghi Sơn; Căn cứ số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, dự toán thu Chính phủ giao và tình hình thu thực tế thu qua Cảng biển Nghi Sơn, chủ động phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan, tính toán, xác định cụ thể số tăng thu ngân sách địa phương được hưởng theo chính sách; tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính xem xét, bổ sung phần kinh phí ngân sách địa phương được hưởng theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan truyền hình, báo chí; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên phát sóng, đưa các tin, bài để tuyên truyền, giới thiệu về Cảng biển Nghi Sơn, các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư về thực hiện xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc theo dõi, đánh giá tình hình hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua Cảng biển Nghi Sơn; nắm bắt nhu cầu vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh và các khu vực lân cận, khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp kinh doanh cảng tại Cảng biển Nghi Sơn để có những giải pháp đáp ứng về cơ sở hạ tầng và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, đôn đốc các nhà đầu tư khai thác cảng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, máy móc, thiết bị, đáp ứng nhu cầu vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa; tăng cường công tác giám sát các hoạt động xếp dỡ hàng hóa, dịch vụ lai dắt tại cảng, hoạt động vận tải đường bộ, kiểm soát giá cước vận chuyển nội địa, đảm bảo tính ổn định, cạnh tranh công bằng, tránh việc chèn ép giá, gây đình trệ, bức xúc đối với các doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đa dạng hóa chủng loại, mặt hàng xuất khẩu và tăng tần suất các chuyến vận tải qua Cảng biển Nghi Sơn; Nghiên cứu tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư vào kho bãi để kinh doanh trên địa bàn tỉnh, như: miễn giảm tiền sử dụng đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng điện, nước, thông tin ... tại các trung tâm logistics, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế; Đánh giá hiệu quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ hãng tàu, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container; đề xuất bổ sung, sửa đổi các chính sách hỗ trợ cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn, đảm bảo hiệu quả trong thực hiện các chính sách được ban hành; Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu chủ trương của tỉnh về chính sách ưu đãi đối với hàng hóa vận chuyển bằng container với các hãng tàu, Hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhằm đa dạng hóa tuyến vận chuyển và nâng cao số lượng chuyến tàu, đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận, từng bước thiết lập lại thị trường vận tải container và tạo tính cạnh tranh cho Cảng biển Nghi Sơn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các ngành chức năng đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn ở khu vực cửa khẩu cảng; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cảng biển; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý người, phương tiện vi phạm theo quy định; Thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chủ trương, chính sách của trung ương, địa phương liên quan đến hoạt động xuất nhập cảng, xuất nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, các chính sách hỗ trợ của trung ương và địa phương đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn nói riêng; xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu cảng biển và dịch vụ Cảng biển Nghi Sơn theo hướng lồng ghép lợi thế của địa phương tại các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước; Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại gắn với nhóm sản phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu tiêu biểu, chủ lực thuộc các lĩnh vực: sản phẩm công nghệ cao, chế biến, chế tạo, góp phần tăng khối lượng hàng hóa lưu thông qua Cảng biển Nghi Sơn.

Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Chủ trì, thực hiện công tác dự toán, thống kê số liệu kim ngạch, số thu ngân sách nhà nước của hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn hàng năm; phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa để thực hiện chính sách tăng thu; Tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan, vận động, thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa; tuyên truyền về môi trường đầu tư và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; Tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ để nắm bắt, giải quyết nhanh chóng các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần tạo môi trường thực hiện thủ tục hành chính về hải quan thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đến làm thủ tục trên địa bàn quản lý.

Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tăng cường công tác đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên; Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chính sách của trung ương và địa phương đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn; Chủ động xem xét, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền tại khu vực Cảng biển Nghi Sơn; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện cơ chế xác định số thuế giá trị gia tăng được hoàn từ ngân sách trung ương của hàng hóa nhập khẩu để đầu tư hình thành tài sản cố định hoặc để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hàng năm; phối hợp với Sở Tài chính, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa để thực hiện chính sách tăng thu.

Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và VCCI Thanh Hóa tăng cường công tác tuyên truyền chính sách về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, các chính sách hỗ trợ của địa phương đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn nói riêng; Tiếp nhận thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; thông báo, công khai kết quả xử lý tới doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chính sách của trung ương và địa phương có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, tăng cường công tác giám sát các hoạt động xếp dỡ hàng hóa, dịch vụ lai dắt tại cảng, hoạt động vận tải đường bộ, kiểm soát giá cước vận chuyển nội địa, đảm bảo ổn định, cạnh tranh công bằng, tránh việc chèn ép giá, gây đình trệ, bức xúc đối với các doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu. Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và người đứng đầu các đơn vị có liên quan, khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

BĐT