Kịp thời trợ giúp pháp lý cho nữ sinh lớp 8 bị hàng xóm xâm hại dẫn đến có thai

Thông tin từ ông Đường Xuân Anh, Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý (TGPL) số 5 thuộc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Chi nhánh vừa ban hành quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu D.T.H. (SN 2011), là nạn nhân bị hàng xóm xâm hại tình dục dẫn đến có thai.

Chi nhánh số 5 thuộc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh được giao phụ trách địa bàn các huyện Thạch Thành, Cẩm Thuỷ và Vĩnh Lộc.

Theo đó, ngày 7/10, sau khi nắm được thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Thủy về việc cháu D.T.H. (SN 2011, đang là học sinh lớp 8) bị ông B.T.V (SN 1964, là hàng xóm) xâm hại tình dục dẫn đến có thai, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Chi nhánh TGPL số 5 xác minh thông tin vụ việc, người thuộc diện TGPL và tiến hành các thủ tục cần thiết để tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu D.T.H.

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 5 thuộc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu D.T.H. Trợ giúp viên pháp lý sẽ tham gia từ giai đoạn điều tra đến khi kết thúc vụ án hình sự.

Theo nội dung đơn trình báo, ngày 30/9 chị N.T.D. (đang làm việc ở nước ngoài) nhận được tin báo của cô giáo chủ nhiệm về việc con gái chị đang mang thai. Khi trở về nước, chị D. được con gái kể lại bị ông B.T.V xâm hại tình dục vào khoảng tháng 3/2024 tại nhà riêng của ông V. Do lo sợ, cháu D.T.H. đã không kể sự việc mình bị xâm hại tình dục cho ai biết.

Đến ngày 3/10, chị D. đưa con gái xuống Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa khám thì cho kết quả cháu H. mang song thai được 24 tuần.

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, chị D. đã tới Công an huyện Cẩm Thủy để trình báo sự việc. Biết gia đình đã đến Công an trình báo, ngay trong ngày 3/10 ông B.T.V. đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Thủy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông B.T.V. về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại khoản 2 Điều 145 Bộ Luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việt Hương