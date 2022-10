Xuất khẩu bứt phá

Từ đầu năm đến nay, bức tranh xuất khẩu (XK) của tỉnh luôn duy trì được những gam màu sáng. Điều này được thể hiện rõ ở giá trị XK của tháng sau luôn tăng trưởng hơn tháng trước. Đáng chú ý, những tháng gần đây, tình hình XK của tỉnh có sự bứt tốc ngoạn mục.

Sản xuất ngao XK tại Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa.

So sánh kết quả xuất khẩu giữa các tháng cho thấy, nếu 7 tháng năm 2022, giá trị hàng hóa XK đạt hơn 3.418 triệu USD, tăng 16,81% so cùng kỳ (CK) và bằng 59,97% kế hoạch năm (KH), thì đến 9 tháng 2022, tổng giá trị XK toàn tỉnh ước đạt 4.533,962 triệu USD, tăng 11,7% CK và bằng 179,5% KH. Trong đó, XK chính ngạch ước đạt 4.360,536 triệu USD, tăng 12,13% CK và bằng 179,67% KH; XK tiểu ngạch và các doanh nghiệp ngoài tỉnh ước đạt 63,807 triệu USD, bằng 92,78% CK và bằng 178,05% KH. Nhiều mặt hàng chủ yếu duy trì tốc độ tăng trưởng so với CK, như: tinh bột sắn XK đạt 47.936 tấn, tăng 64,8% CK; chả cá surimi XK đạt 1.876 tấn, tăng 23,4% CK; hàng may mặc XK đạt 372.511 nghìn sản phẩm, tăng 40,78% CK; giày dép các loại XK đạt 209.631 nghìn đôi, tăng 2,2 lần CK; lưu huỳnh dạng hạt đạt 175.242 tấn, tăng 5,58% CK; benzen đạt 101.784 tấn, tăng 33,5% CK; p–xylen đạt 325.078 tấn, tăng 3,3% CK…

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập khẩu, Sở Công Thương, cho biết: Các chỉ số phát triển đã thể hiện kết quả XK 9 tháng năm 2022 có sự bứt phá ngoạn mục. Có được kết quả nổi bật này là bởi các doanh nghiệp trong tỉnh đã từng bước khắc phục và điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức tiếp cận và mở rộng thị trường. Cùng với đó, ngay từ đầu năm các sở, ngành địa phương và doanh nghiệp tham gia XK trong tỉnh đã tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh XK.

Ngoài các yếu tố trên, các hiệp định mà Việt Nam tham gia đã có hiệu lực, đã và đang tạo nhiều cơ hội, tiềm năng cho XK hàng hóa của Việt Nam, trong đó có hàng hóa của tỉnh vào các nước đối tác. Nắm bắt cơ hội này, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đang vận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do đã ký kết như: Việt Nam - ASEAN, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Nhật Bản, Hiệp định CPTPP, Hiệp định Việt Nam - EU... để khai thác thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh và XK hàng hóa. Đơn cử như Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa, nắm bắt cơ hội các hiệp định có hiệu lực, ngay từ những tháng đầu năm 2022, cùng với việc duy trì ổn định thị trường truyền thống, công ty đã và đang tập trung tìm kiếm cơ hội, khai thác thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản. Ông Nguyễn Công Hùng, Giám đốc kinh doanh, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa, cho biết: Thời gian qua, công ty đã gặp gỡ, trao đổi với một số doanh nghiệp, đơn vị tại các nước này để bàn thảo, thỏa thuận các nội dung hợp tác sản xuất, kinh doanh. Điều này được kỳ vọng sẽ kết nối thêm được đối tác, khách hàng mới của công ty. Trong 9 tháng 2022, công ty đã XK được 10.000 tấn sản phẩm, đạt 70% kế hoạch. Những tháng cuối năm là thời điểm lượng tiêu thụ các sản phẩm thủy sản được dự báo sẽ tăng cao. Vì vậy, doanh nghiệp đang tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng XK. Dự kiến sản lượng tiêu thụ năm 2022 sẽ vượt mục tiêu đề ra.

Những tháng cuối năm, tỉnh đặt ra mục tiêu kim ngạch XK phải đạt 1.217,705 triệu USD, chiếm 21,3% kế hoạch năm. Phấn đấu XK cả năm 2022 đạt khoảng 6,07 tỷ USD vượt 6,5% kế hoạch năm. Để đạt được mục tiêu trên, Sở Công Thương đang thực hiện rà soát toàn bộ các sản phẩm hàng hóa của tỉnh, đánh giá tác động đến sản xuất, XK khi thực hiện các hiệp định thương mại tự do. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kiểm soát thị trường. Hỗ trợ các dự án sản xuất hàng XK hoàn thành đúng tiến độ, tạo điều kiện cho các dự án mới hoàn thành các thủ tục hành chính như thuê đất, cấp phép xây dựng, hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường... để sớm được triển khai xây dựng và đi vào sản xuất. Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường XK hàng hóa... Hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong các hoạt động XK hàng hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ các hoạt động giao thương quốc tế trên môi trường mạng; đẩy nhanh các loại hình dịch vụ logistics, nhất là các loại hình dịch vụ logistics phục vụ XK hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn.

Bài và ảnh: Hương Thơm