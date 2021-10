Xã Nghi Sơn phát triển kinh tế biển

Thời gian qua, xã đảo Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, tăng thu nhập, từng bước nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo.

Hệ thống đê chắn sóng của xã đảo Nghi Sơn được đầu tư tạo thuận lợi cho người dân neo đậu tàu thuyền và yên tâm sản xuất.

Xã Nghi Sơn là một trong 3 xã đảo duy nhất của tỉnh, có tổng diện tích đất tự nhiên 327,18 ha; trong đó, đất thổ cư 21,45 ha, còn lại là đồi núi trồng cây lâm nghiệp. Toàn xã hiện có 9.528 nhân khẩu, với 2.656 hộ chủ yếu sinh sống bằng nghề truyền thống khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản và kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề biển, cùng một số ngành nghề khác. Nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hàng năm xã Nghi Sơn đã chủ động xây dựng và ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế biển. Đồng thời, khuyến khích người dân tích cực đầu tư cải hoán, đóng mới tàu công suất lớn và trang thiết bị hiện đại phục vụ khai thác hải sản xa bờ; mở rộng dịch vụ hậu cần nghề cá và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; chuyển dịch cơ cấu nghề khai thác xa bờ, giảm áp lực khai thác đối với vùng biển ven bờ... Hiện xã Nghi Sơn đã phát triển được 129 phương tiện nghề cá, với 572 lao động tham gia (trong đó, tàu cá từ 6m - 12m là 70 phương tiện, từ 12m - 15m là 37 phương tiện, 15m trở lên là 22 phương tiện). Toàn xã có 74 hộ nuôi cá lồng, với tổng diện tích 15.750m2/1.702 ô lồng. Do diện tích vụng không bảo đảm nuôi quy mô lớn nên địa phương đang tích cực vận động các hộ nuôi cá lồng trong khu vực ký cam kết giảm số lượng lồng bè và tự giải bản lồng nuôi sau khi thu hoạch vụ nuôi năm 2021. 9 tháng năm 2021, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của xã đạt 4.309,5 tấn (trong đó, sản lượng khai thác biển 4.055 tấn, sản lượng nuôi trồng 254,5 tấn). Trong hoạt động dịch vụ - thương mại, xã Nghi Sơn phát triển cả về số lượng và loại hình kinh doanh. Đến nay, toàn xã có 16 công ty TNHH, 2 khu sửa chữa tàu thuyền, 6 cơ sở dịch vụ cơ khí, 6 cơ sở dịch vụ xăng dầu, 5 cơ sở kinh doanh hàng hải sản, 17 xe ô tô chuyên vận chuyển hàng hóa và hành khách, 9 cơ sở sản xuất đá lạnh phục vụ nghề biển, 85 hộ buôn bán hàng hóa... góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng trăm lao động. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động các ngành nghề chuyên chế biến hải sản, kinh doanh, dịch vụ nhà hàng, du lịch, vận tải... bị hạn chế, tuy nhiên 9 tháng năm 2021 thu nhập từ hoạt động dịch vụ - thương mại đạt 131.578 tỷ đông, chiếm 38% tổng doanh thu của toàn xã. Phát huy lợi thế gần Khu Kinh tế Nghi Sơn, trên địa bàn xã thu hút được các dự án, như: Dự án Khu Du lịch sinh thái Bãi Đông, với diện tích hơn 100 ha và khu nghỉ dưỡng cao cấp Nghi Sơn, với diện tích 21 ha... Ngoài ra, tuyến đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn, qua địa bàn xã được đầu tư xây dựng hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân và du khách.

Ông Vũ Ngọc Thương, Chủ tịch UBND xã Nghi Sơn, cho biết: Hiện địa phương đang tập trung bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và thị xã Nghi Sơn. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong khai thác và nuôi trồng thủy sản. Phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ, trọng tâm là phát triển các lĩnh vực du lịch mà địa phương đã có thế mạnh. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và tăng cường giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Bài và ảnh: Hải Đăng